'Deluxe' sometió a Ana Luque a su test de inteligencia: “¿Por qué te haces la tonta?”

El regreso del Deluxe al viernes no estuvo acompañado de un buen resultado en audiencias, pero sí de un contenido que de tanto en cuando sirve al programa para estrechar su relación con sus colaboradores e invitados. El formato de Telecinco recuperó este 20 de enero su ya clásico test de inteligencia para examinar a Ana Luque, uno de los nombres propios de la noche.

'El Desafío' (18.2%) se mantiene 'on fire' ante un 'Deluxe' (11.9%) que pierde más que gana en su salto al viernes

La ex de Supervivientes se sometió a la prueba del programa para medir su inteligencia. Y el resultado sorprendió a los colaboradores, e incluso a ella misma. “Estoy muy nerviosa, Jorge. Yo he estudiado una oposición, eh”, avisó la entrevistada a Jorge Javier Vázquez, antes de conocer el resultado.

Ana Luque tiene un 112 de cociente intelectual, según el test realizado por una experta para el Deluxe. “¡Que soy inteligente!”, dijo, levantándose de la silla para celebrarlo saltando y bailando. Y es que tal como comentó después, creía que su resultado iba a ser similar al de Anabel Pantoja, que con un 92 de CI es la última del ranking de Sálvame.

“Estás en el límite, pero por encima de la media”, le explicó la experta, pues la media nacional está en 100. “Creía que iba a ganar una paga aquí”, bromeó Ana, que recordemos que participó en la última edición del reality aventurero de Telecinco tras darse a conocer por su amistad con Olga Moreno.

“Soy disléxica y me ha costado mucho, pero saqué adelante mis dos carreras”, explicó Ana Luque, profundizando en su formación. “¿Y por qué te haces la tonta?”, le preguntó sin rodeos Lydia Lozano. “No me hago la tonta, es mi carácter. Soy una persona positiva. Soy más bien despistada que tonta”, se explicó ella.

El ranking de 'Sálvame'

Con esta puntuación, Ana Luque queda por encima de otros personajes del universo Sálvame como Belén Esteban, Anabel Pantoja, Gema López o María Patiño.