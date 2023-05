Desconcierto en TVE con una alarma de emergencia en el programa de Mónica López: “Deben evacuar el edificio”

Mónica López y los espectadores de Ahora o nunca se llevaron un sobresalto durante la emisión de este martes 16 de mayo debido a una falsa alarma que interrumpió el programa y por la que la presentadora se vio obligada a dar paso a publicidad.

En un momento de la entrega en TVE, y cuando la ex de El Tiempo y La hora de La 1 se encontraba mostrando a su audiencia una selección de harinas sin gluten, comenzó a sonar una voz que alertaba de una situación de emergencia.

“Aviso de emergencia: deben evacuar el edificio. Utilicen la salida de emergencia más cercana. No se entretengan bajo ningún concepto”, se escuchó por el micrófono de ambiente del programa, sobresaltando a la presentadora.

López aclaró que no ocurría nada y prosiguió con naturalidad con su explicación. “No os preocupéis, que no pasa nada”. Sin embargo, el mensaje continuó repitiéndose y ante la imposibilidad de transmitir con claridad, el programa dio paso a la conexión con una de sus reporteras en Cangas del Narcea. Al regresar, la alarma se había detenido.

La propia presentadora recogió el momento en su perfil de Twitter y, tomándoselo con humor, volvió a tranquilizar a sus espectadores: “Estamos bien. Ha sido una falsa alarma, pero si alguna vez hay fuego de verdad lo oiremos perfectamente”, comentó entre risas.