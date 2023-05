Al descubierto el pacto previo de tres participantes de 'Supervivientes': “No es justo para el concurso”

La gala de Conexión Honduras de este domingo 7 de mayo estuvo marcada por la expulsión definitiva de Diego, que viaja de vuelta a España por decisión de la audiencia, y también por la revelación de un pacto entre tres concursantes que terminó con la paz en la isla y en el plató de Telecinco.

Tal como reveló Laura Madrueño en una de sus primeras conexiones de la noche, el pasado jueves estalló la guerra entre Manuel Cortés y Raquel Arias por la decisión de la nueva líder de salvar a Bosco de la nominación y no al hijo de Raquel Bollo. Un giro de guion que dejó al descubierto el acuerdo previo entre los dos 'robinsones' y Alma de protegerse en el reality por compartir representante.

“Al parecer, antes de empezar el concurso entre los dos habían acordado no nominarse entre ellos”, contó la presentadora desde Honduras. Y así se vio en el primero de los vídeos mostrados por Conexión Honduras, donde Manuel acusó a Raquel de traicionarle y tomó la determinación de no volver a confiar en ella.

“Eres una traidora, tía. Que con los consejos que te he dado, que te muevas por lo que me demuestras que te estás moviendo... me parece muy heavy”, le dijo enfadado el cantante, negándose a seguir hablando con su compañera y amiga. Ella trataba de justificar su decisión por estar Bosco de por medio, ya que es su gran amigo en Supervivientes, pero Manuel no quería escucharla.

“Ya está, ya sé quién eres. Esta misma semana nos estabas pidiendo a mi hermana y a mí que no te tocáramos nunca. Decías que no hacías pactos con nadie y me has metido una cuchillada por detrás. Depende de con quién te toque actúas de una forma u otra”, añadió el hijo de Chiquetete y Raquel Bollo, evidenciando que el motivo de su acuerdo es que pertenecen a la misma agencia de representación, dirigida por Agustín Etienne: “Las explicaciones se las daré cuando me vaya a quien se las tenga que dar (...) Ahí la tienes, Agustín”.

Del mismo modo, Ion Aramendi quiso arrojar luz desde el plató, interpretando las palabras de Manuel Cortés: “Para poner en contexto, el conflicto es que los dos comparten representante”, explicó el presentador.

“No es justo para el concurso”

Fue entonces cuando pidió la palabra José Luis Lechuga, el defensor de Jaime Nava en el reality, para denunciar la gravedad de este acuerdo: “Cuando empezó el programa, Alma y Manuel acusaron a Jaime de que tenía estrategia y ahora nos enteramos de que ellos no sólo tienen estrategia, sino que tienen un pacto por compartir representante. Me parece bastante grave que porque compartan representante tengan tres votos asegurados”.

“Me parece que no es justo para el concurso”, añadió el amigo del jugador de rugby. Y aunque Raquel Bollo quiso matizar que “no es un pacto porque tengan el mismo representante, es porque se han conocido fuera”, Lechuga recordó que quien lo había desvelado era precisamente Manuel: “Lo ha dicho claramente”.

Por último, Supervivientes mostró la reconciliación de Raquel y Manuel, en presencia de Alma. El cantante pidió disculpas a su amiga por llamarla traidora, pero no cambió su parecer. “Pienso que lo que has solicitado no lo has devuelto”, le dijo, añadiendo que “espero que no pase [la expulsión] el jueves y que no te arrepientas”.