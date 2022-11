Desmayo en directo en 'Sálvame' durante la tensa conexión con el tanatorio de Bernardo Pantoja

La muerte de Bernardo Pantoja, hermano de Isabel y padre de Anabel Pantoja, ha centrado casi por completo la atención de los programas de crónica social en Telecinco una vez se ha conocido la noticia. Sálvame ha tomado la delantera, con una cobertura en directo desde el tanatorio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) donde se realiza el velatorio al fallecido.

Kike Calleja y José Antonio León eran los reporteros desplazados hasta el lugar para buscar la última hora y tratar de conseguir imágenes de las figuras más mediáticas de la familia. Ya durante la mañana, en El programa de Ana Rosa, se había evidenciado el desencuentro entre miembros del clan con las palabras de Isa Pantoja con respecto a otros familiares como su propio hermano. No obstante, esa tensión alcanzaba un nuevo estadio de intensidad cuando Magdalena Clavero, tía del finado, aparecía en escena.

“Se ha mareado”

Las cámaras del magacín reaccionaban rápido a la llegada a la funeraria de Clavero, que no mantiene relación con Merchi, mujer del fallecido, ni con la hija de este. De hecho, se podía ver a la primera recriminando a Magdalena su presencia: “¡Eso es lo que querías!”.

Muy poco después, se producía el incidente. Visiblemente nerviosa, Clavero aparecía en pantalla para explicar su versión de lo ocurrido: “Le he dicho a Anabel que me deje entrar y me ha dicho que soy una sinvergüenza y que me vaya a la calle. Y la madre ha salido también a decirme que me vaya”. “Y ya no puedo hablar más”, alcanzaba a decir la mujer, que se desvanecía en pleno directo, cayéndose al suelo.

Los asistentes, el reportero incluido, han corrido a socorrerla. “Se ha mareado”, comentaba Calleja, agarrando el micro con una mano mientras sujetaba a su entrevistada con la otra.

“Piensan que se ha aprovechado de él en vida”

Ante la situación, Sálvame ha optado por cortar la conexión y devolver la imagen a plató, donde Terelu Campos tomaba la palabra. Si bien se optaba por la cautela ante las imágenes, también se podía escuchar en plató a Chelo García Cortés que “eso lo hace ella mucho”, en referencia al desplome.

“Después del shock que ha supuesto para ella llegar a esa sala del tanatorio para poder despedirse de su sobrino, acaba de sufrir un desmayo”, contaba la presentadora, que ponía en contexto lo ocurrido para los advenedizos, recordando que tanto la mujer como la hija de Bernardo “piensan que se ha aprovechado” de este.

con el percance. Entre tanto, la pareja de Pantoja acababa también con una crisis de ansiedad tras todo lo acontecido, según explicaron los reporteros de Sálvame. “Le ha parecido mal verla allí porque ha puesto verde a Anabel”. Magdalena, por alusiones, lo negaba, y señalaba como responsable de todo a Anabel Pantoja: “Ella es la que me ha insultado a mí, es una falta de respeto que no me dejen verlo con lo que lo quería”.