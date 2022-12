Desvelan el motivo por el que Alba Carrillo no ha vuelto a colaborar en 'Ya es mediodía': “No sé nada de ella”

Alba Carrillo se convirtió a finales de noviembre en uno de los rostros más importantes de Telecinco. La modelo acaparó horas y horas de televisión en los diferentes programas de la cadena por el affaire que tuvo con Jorge Pérez durante la cena de Navidad de Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana. Sin embargo, de un día para otro la tertuliana desapareció, dejando de acudir a Ya es mediodía o Fiesta, espacios de Mediaset en los que colabora.

La ausencia de Alba Carrillo ha sorprendido a muchos, empezando por Joaquín Prat, que desde el 'club social' de El programa de Ana Rosa ha preguntado este martes por su paradero: “¿Dónde está Alba? Yo la echo de menos en Ya es mediodía y no sé nada de ella”, confesó el presentador.

“No hay ningún motivo para no volver”

Fue entonces cuando Sandra Aladro tomó la palabra para desvelar los motivos por los que la colaboradora ha decidido dar un paso atrás y faltar al trabajo durante un tiempo: “Yo sé que ha estado muy preocupada por su hijo porque tuvo una caída muy fuerte, se fisuró la nariz, se destrozó la cara y ha estado muy pendiente de él”, empezó explicando la periodista.

“De momento, quiere seguir en su casa porque dentro de un mes tiene los exámenes del último curso de criminología, que lo termina ya. Es su prioridad ahora mismo. Estudiar, centrarse y, que yo sepa, no tiene en mente un regreso inmediato”, ha seguido diciendo. No obstante, Aladro cree que su compañera “tiene que volver, porque no hay ningún motivo para no hacerlo”.

Alba Carrillo lleva ya varias semanas apartada de las cámaras de Telecinco. La modelo parece querer rebajar todo el protagonismo que ha ganado en este tramo final del año después de la polémica surgida por su romance con Jorge Pérez, que fue infiel a su pareja con la modelo en un desliz que ha colocado a ambos en el ojo del huracán.