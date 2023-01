'Días de tele': Julia Otero muestra la evolución de nuestra sociedad con la televisión como filtro

RTVE se ha tomado el 2023 como el año de su necesaria renovación. Por eso, tras un lanzamiento importante como el de la serie diaria La Promesa destinado a impulsar sus tardes, la cadena pública ha puesto el turbo para estrenar ya otras de sus nuevas apuestas. Al frente de ellas estará Días de tele, el nuevo programa de prime time presentado por Julia Otero.

TVE pone fecha de estreno a 'Días de tele' con Julia Otero, y muestra su plató

Más

Este nuevo formato producido por LaCoproductora se anunció oficialmente hace apenas un mes, este pasado viernes 13 de enero TVE mandó fotos de su presentadora en plató, y el domingo día 15 sorprendió anunciando directamente su estreno: martes 17 de enero a las 22:50 horas. Un estreno exprés por el que la cadena pública ni tan siquiera ha presentado el programa ante la prensa, ni le ha dado una promoción más profunda.

Antes de que se emita su primera entrega, desde verTele hemos querido conocer cómo va a ser Días de tele, también para intentar que el espectador tenga una idea previa de lo que va a ver cada martes y durante 13 entregas, las que conforman su primera temporada. Para ello hemos hablado con su creador y productor José Miguel Contreras, que como nos desvela también será colaborador fijo del espacio.

Al otro lado del teléfono, nos cuenta que es un proyecto que lleva queriendo hacer “toda la vida”, ya que le permite mezclar su dedicación académica y su larga carrera profesional ligada al medio televisivo, y que la idea es “hacer una visión de la sociedad con la TV como filtro”. Desde que tuvo la idea hace unos 20 años, han existido proyectos similares en otros países europeos, y en España afirma que “es un programa que había que hacer en TVE, porque es la que representa nuestra historia”, y a nivel práctico también la que tiene las imágenes de los sucesos. De hecho, recuerda que estuvo a punto de salir adelante hace 3-4 años, durante la etapa de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE, cuando estuvo aprobado, pero finalmente no se realizó.

¡Mañana a las 22.50 horas estamos de estreno! 🔥

Julia Otero te invita a un viaje apasionante por la televisión con #DíasDeTele, el gran show que combinará humor, buena música y mejores historias.



Te esperamos en @La1_tve con @julia_otero y @percebesygrelos💫 pic.twitter.com/8RTcLqMuwG — Lacoproductora (@lacoproductora) 16 de enero de 2023

Así es 'Días de tele', con Julia Otero

José Miguel Contreras, que a lo largo de su dilatada carrera ha creado exitosos formatos como el primer late show en España La noche se mueve, El club de la comedia o 59 segundos; además de atesorar una dilatada trayectoria como directivo en distintas empresas y cadenas como laSexta, en la que ha impulsado formatos como SLQH, Salvados, El Objetivo o El Intermedio; intenta simplificar cómo es Días de tele: “Cada programa tiene un tema, y lo que propone es un viaje: partir de un acontecimiento televisivo que ocurrió un día inolvidable para la sociedad española vinculado a la TV, y unirlo a un tema que es el que se desarrolla durante toda la entrega”.

El elemento unificador de Días de tele es, por tanto, el hablar de la sociedad desde la perspectiva de lo que vemos en TV. El reto era cómo adaptarlo a las exigencias de la televisión actual, que como razona Contreras demanda programas de larga duración que ocupen todo el prime time y permitan rentabilizar la inversión a base de extenderse y evitar que el público se disgregue con programas cortos. Para conseguirlo, cada entrega se articula en tres partes:

La primera parte, a la que su propio creador define como “la más prime time”, dura hasta la medianoche y está planteada desde el entretenimiento, con mucho dinamismo, recursos de todo tipo, vídeos, utilización de escenario, sorpresas... Gira en torno a una mesa en la que Julia Otero está acompañada de tres colaboradores fijos: el propio José Miguel Contreras y Carolina Iglesias (como adelantó verTele) para dar dos puntos de vista generacionales diferentes; y Pablo González Batista (periodista de la Cadena SER y el guionista detrás de los especiales de Nochevieja de Cachitos en La 2) como el narrador de las historias que irán rescatando. A ellos se sumarán cada noche dos invitados famosos que de alguna manera guardan relación con el tema que se trata.

La segunda parte es una sección llamada “memorias catódicas”, que se alarga unos 15-20 minutos y consiste en un cara a cara de Julia Otero con un invitado especial vinculado a la televisión, una figura relacionada con el medio, que reconstruye su vida a partir de sus recuerdos televisivos, recordando los programas que han marcado su vida.

En la tercera parte el programa vuelve a su mesa, buscando la continuidad del formato, pero cambia de tono para ser conversacional, y el tema que vertebra toda la entrega pasa a abordarse con otros invitados distintos, de una forma más analítica y con más profundidad.

Hay imágenes de todas las cadenas, no solo de TVE José Miguel Contreras

En total, cada entrega de Días de tele durará algo más de dos horas, despidiéndose cerca de la una de la madrugada. Durante todo su desarrollo también habrá conexiones con invitados, lo que hará que cada programa tenga en torno a una decena de invitados: cinco distintos en plató, y otros tres o cuatro que entrarán a través de conexión. No es un formato de humor, pero sí tiene un tono bienhumorado especialmente representado con sus dos colaborares fijos, y que se deja notar sobre todo en su primera parte.

Los vídeos serán muy importantes, y el objetivo es que “no sean vídeos de batalla, sino que aporten y estén bien realizados y editados”, explica Contreras, que añade un aliciente importante: “Hay imágenes de todas las cadenas, no solo de TVE. Estamos comprando y metiendo imágenes de todos los canales”.

En el estreno, Uri Geller para hablar de la verdad y la mentira

La mecánica del programa quizás se entienda mejor con un ejemplo concreto, como el de la primera entrega que ya está grabada y servirá de debut este martes 17 de enero. El acontecimiento televisivo escogido sucedió el 6 de septiembre de 1975, “un sábado por la noche en la que el programa Directísimo hizo que toda España se pusiese delante de la TV con una cucharilla en la mano para ver si un mentalista llamado Uri Geller conseguía trasladarnos la magia en su poder”, sitúa Contreras.

Ese hecho concreto permite desarrollar el tema que articulará ese primer programa, que han titulado 'El día que nos la colaron por primera vez', y que sirve para hablar sobre la verdad y la mentira en la sociedad actual, vinculándolo siempre a cómo lo ha reflejado la televisión, y llegando a las fake news de nuestros días.

Los distintos tonos de las tres partes se marcarán no sólo en su forma y contenidos, sino también en sus protagonistas. En la primera, se sentarán a la mesa Lolita y Paco León junto a la presentadora y sus colaboradores, con un punto de vista más desenfadado y recordando anécdotas. En la segunda, Julia Otero charlará con Arturo Valls. Y en la tercera, más profunda y analítica, Clara Jiménez de Maldita.es hablará de las fake news y habrá un contenido que dará que hablar: una entrevista de Julia Otero a El Pequeño Nicolás, que no versará sobre su caso en concreto, sino sobre la verdad y la mentira en la vida.

Estamos acostumbrados a entrevistas de promoción, pero no hay la tensión de esa pregunta-respuesta. Eso lo queremos recuperar José Miguel Contreras

TVE también desvela que contarán con el testimonio del actor Juan Echanove y con la actuación del ilusionista Adolfo Masyebra, y de cara a sus próximas entregas anticipa que hablarán desde la cucharilla de Uri Geller hasta el Chanelazo, pasando por programas icónicos como Grand Prix y grandes hitos como el encendido del pebetero en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. Desde cada uno de esos momentos se avanzará en el tiempo a través de píldoras televisivas que conducirán al espectador hasta el presente.

De su primera entrega, Contreras se muestra orgulloso sobre ese cara a cara con El Pequeño Nicolás, y la labor de Julia Otero: “Ha quedado muy bien, porque es una entrevista que ya no existe en televisión, que es esa en la que estás esperando la respuesta, que no sabes qué va a pasar. Estamos acostumbrados a entrevistas de promoción, pero no hay la tensión de esa pregunta-respuesta. Eso lo queremos recuperar con personajes cada semana en esta última parte, ya en horarios de late night, con los que haya cierta tensión informativa y un tono que ayude a pensar y a reflexionar”.

Al hablar de Julia Otero, Contreras la define como “una megaestrella. En la TV en España ahora mismo no hay figuras de ese nivel”, y cuestionado por las críticas de la derecha al regreso de la presentadora a TVE, es muy claro: “Me parece absolutamente ridículo, porque lo realmente llamativo es cómo se puede explicar que lleve casi 20 años sin hacer televisión. Por qué una de las figuras más importantes de la historia de la TV en España no ha estado más presente, cuando además ella tiene muchas ganas, ha acogido el proyecto con una enorme ilusión, y está en una forma espectacular”.

El mismo razonamiento realiza para responder a los que señalan su contratación en TVE mezclándola con supuestos motivos políticos: “Me da rabia que tras seis décadas acumulando currículum, trabajando en cientos de programas en mi vida para todas las cadenas incluida TVE, para la que he hecho montones de programas, que a estas alturas alguien piense dónde puedo trabajar y dónde no, y si eso tiene alguna implicación más allá de lo profesional. Me parece injusto y completamente ridículo. Es más su problema que el mío, no entiendo muy bien por qué ahora a alguien le puede parecer mal”.

Del hito televisivo a la sociedad actual

El creador y productor se muestra orgulloso de cómo han conseguido plasmar en el formato la idea que tenía en mente, siguiendo dos líneas: una que avanza en otros acontecimientos y eventos en los que la televisión ha sido protagonista hasta hoy en día; y en paralelo, una segunda línea en la que analizan y comentan lo que supuso ese día concreto, ese hito, que en el primer programa es el de Uri Geller. Así consiguen “tener ese contraste de lo que fue la sociedad española, cómo ha evolucionado, y en qué se ha convertido”. Ese es el viaje que propone.

Sobre ese recorrido, que por ejemplo en su segunda entrega girará en torno al fenómeno de Operación Triunfo, Contreras deja claro que “el programa se hace desde hoy. No es un programa de nostalgia, sino que parte de la sociedad actual”, y reafirma que a base de tener contenidos e invitados diferentes, su objetivo es “acabar teniendo un reflejo de lo que es la sociedad española, y entender que ella también es un reflejo de todo lo que hemos conocido a través de la televisión”.

No se juzga lo que pasó José Miguel Contreras

Cuestionado sobre si podría generar críticas el “juzgar” con los ojos de hoy lo que pasaba hace décadas, José Miguel Contreras aclara: “No se juzga lo que pasó. Primero se muestra lo que pasó, y se intenta juzgar desde la perspectiva de aquella época, y lo que se hace es traer esa realidad a la actualidad para ver cómo está ahora ese tema. Por eso se explica muy bien, con mucho detalle, y con tiempo para explicar esos fenómenos. Tiene una parte casi de documental, porque está muy encuadrado en ese momento, en esa sociedad”. Es decir, que el formato no busca juzgar sino “explicar el contexto, precisamente para evitar juicios fáciles que muchas veces se hacen ahora por desconocimiento de lo que eran esas realidades anteriores”, zanja el creador y productor.

El recorrido de Días de tele arranca este martes a las 22:50 horas en La 1, y su creador lo defiende aceptando la especial vocación que debe buscar TVE: “Queremos que sea el ejemplo claro de lo que, tal y como entendemos nosotros, debería ser la televisión pública, que utiliza el entretenimiento como recurso para acercarse a la gente, pero que tiene contenido social, vital o sentimental que haga a la gente pensar y reflexionar sobre la sociedad. Hay al menos un intento de diferenciarse de apuestas de la televisión privada, introduciendo y defendiendo el concepto de la televisión pública”.