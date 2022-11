Diego Arrabal desvela el dineral que pide Kiko Hernández para concursar en 'Supervivientes'

Kiko Hernández ha cruzado esta temporada la barrera entre colaborador y personaje del universo Sálvame. Y aunque la línea es muy delgada, nunca antes se había hablado tanto de la vida personal del madrileño. Su comentada amistad con el actor Fran Antón, y la guerra abierta que ha iniciado con su ya examiga Belén Rodríguez, ha colocado al tertuliano en el centro de las tramas del programa de corazón de Telecinco.

Por todo ello, Hernández ha recibido una oferta para participar en la próxima edición de Supervivientes, tal y como él mismo confirmó en el espacio diario de Mediaset. Sin embargo, las negociaciones aún no se han cerrado ya que, tal y como ha desvelado el periodista y paparazzi Diego Arrabal, Kiko Hernández estaría pidiendo uno de los cachés más altos del formato producido por Bulldog TV.

El que fuese colaborador de Viva la vida ha informado a través de su canal de Youtube de que Hernández estaría pidiendo un sueldo semanal de 35.000 euros. Se trata de una cifra estratosférica pero no descabellada, ya que ese es un salario similar al que tuvieron en el pasado personajes como sus compañeros Mila Ximénez o Kiko Matamoros.

Kiko, abierto a ir a 'Supervivientes'

“Yo tengo una propuesta de tirarme desde el helicóptero este año y no sé si llegaremos a un acuerdo o no”, confirmaba hace unos días Kiko Hernández en el espacio Con la piel de gallina del canal de la TDT Déjate de Historias TV.

“Yo es el primer año que puedo ir porque mis hijas tienen ya seis años, antes era imposible. Y aún así, este año me cuesta. Yo le he dicho a ellas que me voy a Supervivientes y me dicen que no me vaya”, añadió recordando que su ausencia puede ser “por tres meses o por una semana”. “Yo creo que más una semana que tres meses”, bromeó.