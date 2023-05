Disney+ comienza el rodaje de 'Yo, adicto', su nueva serie española, protagonizada por Oriol Pla

Disney+ ha comenzado a grabar Yo, adicto, su nueva serie original española. La ficción está basada en el libro homónimo de Javier Giner, que narra la historia real de superación del autor tras ingresar en un centro de desintoxicación. El propio Giner y Aitor Gabilondo (Patria) son los creadores de la serie, que cuenta con Oriol Pla (El día de mañana) como actor protagonista y con Alea Media como productora.

“Yo, adicto cuenta cómo Javier Giner, profesional del audiovisual, decide a los 30 años ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación. Incapaz de gestionar su angustia vital y el sufrimiento que se genera a sí mismo y a los demás, lleva varios años sumergido en una espiral autodestructiva de adicción al alcohol, las drogas y al sexo. En el momento de máxima oscuridad, tomará la decisión de pedir ayuda profesional movido por un instinto de supervivencia desesperada”, señala el comunicado emitido por la plataforma.

“Sin saberlo”, continúa la nota, “ese gesto le cambiará la vida convirtiéndole en una nueva persona. Los meses que pasa ingresado en un centro de desintoxicación a las afueras de Barcelona suponen un viaje de descubrimiento personal, de la culpa a la reconciliación, un camino doloroso a la curación y redención lleno de personajes increíbles: sus compañeros de tratamiento, los profesionales del centro, sus familiares... Yo, adicto es una historia visceral y emocionante que va mucho más allá de la adicción”.

Reparto, guionistas y número de episodios

La serie contará con un reparto encabezado por Oriol Pla, que dará vida a Javier Giner, al que acompañarán Nora Navas, Ramón Barea, Marina Salas, Itziar Lazkano, Bernabé Fernández, Catalina Sopelana, y la colaboración especial de Vicky Luengo y Omar Ayuso, entre otros.

Rodada en diferentes localizaciones de Barcelona, la serie contará con 6 episodios dirigidos por Javier Giner y Elena Trapé. Los productores ejecutivos del proyecto son Aitor Gabilondo, Javier Giner y Laura Rubirola Sala. El guion corre a cargo de Javier Giner, Aitor Gabilondo, Jorge Gil y Alba Carballal. Yo, adicto, editado por Planeta, se ha convertido en uno de los fenómenos literarios de los últimos años y actualmente cuenta ya con siete ediciones.

“Deseo que abra debates y desestigmatice al enfermo”

“Espero y deseo que nuestro trabajo abra debates, desestigmatice al enfermo y arroje luz sobre las cosas que nos ocurren como seres humanos, pero de las cuales solo hablamos en susurros porque nos producen dolor y vergüenza. Y que, por encima de todo, ilumine todos esos rincones oscuros con un mensaje claro: del infierno de la adicción, con ayuda, con trabajo y esfuerzo, se puede salir”, ha declarado Giner.

“No puedo resumir en una sola frase por qué quise hacer esta serie... pero puedo decir que leyendo el libro de Javi Giner descubrí que yo también soy adicto, aunque no haya probado las drogas. Si no sabes gestionar tus emociones y te refugias en sustancias, en el trabajo o en ti mismo, quizá tengas un problema... Pienso que Javi contando su historia, está contando la de muchos y muchas... y acompañarle en esa tarea no solo es un honor, también una oportunidad para entender y para crecer”, ha dicho, a su vez Aitor Gabilondo.

Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ España, ha añadido: “En Disney+ nos sentimos orgullosos de formar parte de una serie tan especial como Yo, adicto, impulsada por nuevos autores como Javier Giner, con una voz personal y única; y productores consolidados como Aitor Gabilondo. Creemos en la ficción como vehículo para hablar de cuestiones importantes, que inspiren, conciencien, y contribuyan positivamente en nuestra sociedad. Sin duda, es una de nuestras grandes apuestas del año, y reforzará nuestro objetivo de ofrecer una producción local plural en la que cada espectador pueda verse reflejado y encuentre su sitio en Disney+”.

Con Yo, adicto, Disney+ amplía su catálogo de series originales producidas en España. En 2021 estrenó Besos al aire, coproducida junto a Mediaset. Al año siguiente lanzó La última, protagonizada por Aitana y Miguel Bernardeau. Y en lo que llevamos de año ya ha estrenado otras dos series españolas: La chica invisible y Tú también lo harías. En el horizonte aguarda el biopic de Balenciaga encabezado por Alberto San Juan y Belén Cuesta, y la miniserie Invisible, liderada por Aura Garrido.