Doble abandono en 'El Conquistador' de ETB, con insultos al equipo y la dirección y ataques al presentador

El conquistador, el exitoso reality de supervivencia de la televisión vasca cuya adaptación nacional ya está en marcha en TVE, vivió en la entrega del lunes 13 de marzo un doble abandono por parte de dos concursantes que llegaron a amenazar al equipo del programa.

Las gemelas Aitzi e Itu fueron las encargadas de protagonizar la escena contra el equipo del reality de ETB, que esta temporada se titula El conquistador del Caribe, que incluyó insultos a la organización del formato. La primera de ellas llegó a amenazar al presentador, Julian Iantzi, según la tensión aumentó cuando se les pidió que emprendieran el viaje con el resto de compañeros a la siguiente ubicación.

“Me mato con todo el mundo, con quien haga falta. ¡Os mato a todos!”

Todo ocurrió después de una prueba, cuando Aitzi manifestó su intención de apearse del concurso asegurando que “En tema de salud manda el médico, y estáis en muy buenas manos. No puede abandonar ahora. Tiene que abandonar antes del juego”, señaló el presentador, a lo que Itu replicó que a su hermana tenía el hombro complicado. La copresentadora Lur Errekondo reforzó lo dicho por su compañero: “Después del juego no os podéis ir”. “Son las normas”, recalcó después Iantzi, que les recordó que eran inmunes. Las dos añadieron que no la habían dejado hablar con anterioridad.

Sin embargo, las concursantes se negaron a respetarlas. “En contra de mi voluntad no nos podemos quedar. Nosotras no nos vamos a ir a ningún campamento, nos vamos a nuestra casa”. Iantzi cuestionó los reproches y recalcó que si querían irse debían decirlo antes y no después de hacer la prueba. Entonces, dirigiéndose al equipo de grabación, comenzó el arrebato de las dos participantes.

“En contra de mi voluntad no voy a hacer nada. Que no me toquen los cojones ya... Me parece bastante denigrante para una persona. Que venga el director o quien quiera. A mí llevadme al hotel”, maniestó Itu. Por su lado, Aitzi declaró lo siguiente: “¡Esto es de vergüenza! Que lo sepa todo el mundo: llevo tres días queriendo irme y no me dejan”.

“Que venga el director a hablar conmigo, a ver si tiene huevos”

Tras hablar con los compañeros, la concursante estalló contra la organización: “¿Me vais a dejar aquí en contra de mi puta voluntad? Sois unos putos mierdas, sois una puta mierda de organización. ¿Esto queríais de nosotras? No me parece ni medio normal. Un poco de humanidad, que somos personas. ¿Y vosotros qué sois? Puta basura de mierda. ¡Basura de gente!”.

“Me hago yo el viaje si hace falta”, continuaban, antes de que Aitzi amenazase al equipo presente, asegurando que llevaba aguantando el dolor durante tres días: “De aquí no me muevo porque me mato con todo el mundo, con quien haga falta. ¡Os mato a todos! Así te lo digo. ¡Somos personas!”. Y continuaron: “Esta gente no sé qué se ha creído. Hay 300 personas [del equipo] y qué, ¿quién es persona aquí? Ninguno, ¡mierdosos!”.

“Deja ya de grabar, en serio”, siguió advirtiendo al equipo. Itu también confirmó que quería abandonar la experiencia. “Yo a esto no vine a jugar”. Pasaron entonces a atacar a altas instancias: “Puta organización de mierda, hijos de puta. Que venga el director a hablar conmigo, a ver si tiene huevos. ¿No está por ahí el medio metro ese de mierda? Os habéis confundido de personas”, prosiguió.

“Que venga Julian, que le voy a escupir en la puta cara”

“¿Esto es una cárcel o esto qué es? ¿Qué somos, putos animales? Os estáis pasando... Hago una sentada y de aquí no me mueve ni mi puta madre”. Después miró a cámara y dijo: “Es que no me lío a hostias con vosotros porque no tenéis nada que ver, ¡pero ya os vale!”, continuó gritando visiblemente enfadada Aitzi, que proseguía. “Que venga alguien y me mueva... Que tenga alguien huevos... Porque entonces sí va a salir la barriobajera que llevo dentro”.

“Que vengan aquí y que me muevan si tienen huevos. Venid, que con la mano mala me quedo sola... ¡El Conquis es esta mierda! Gentuza de mierda. No hay más que gentuza, y humanidad cero. Que venga Julian, que le voy a escupir en la puta cara”, concluyó.

Dicho y hecho. Iantzi y Errekondo se acercaron a las concursantes para intentar calmarlas: “Entiendo la mala leche, la impotencia, todo... Tranquilidad. Te animo a ti a que sigas peleando. Y no tienes por qué arrastrar a tu hermana”. Sin embargo, Itu se mostró muy segura también de su decisión. “Competimos como una y nos vamos como una [...] Soy cabezona y cuando tomo una decisión es esa. Punto”.

Iantzi aprovechó una última oportunidad para hacerla reflexionar: “Mucha gente no va a entender vuestra postura. Lo de Aitzi es más comprensible porque está lesionada. En tu caso, Itu, no lo va a entender nadie... Creo que no eres consciente de lo que conlleva esta aventura”. No obstante, el gesto fue en vano, y ambas finalmente abandonaron el reality.

“Me voy orgullosa y con la cabeza bien alta”, afirmó Itu, que aseguraba que “con mi hermana hasta el final habría llegado”.