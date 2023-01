La doble 'cobra' de Rajoy a un reportero de 'El Intermedio': “Siento que estoy cerca del poder, pero me da la espalda”

El Intermedio emitió este lunes el reportaje que Isma Juárez grabó hace unos días en la presentación del nuevo libro sobre Alberto Núñez Feijóo. El acto, que tuvo lugar en el Club Siglo XXI de Madrid, contó con la presencia del presidente del Partido Popular, pero también con otros rostros populares como Mariano Rajoy y Fátima Báñez.

Especialmente esquivo se mostró el expresidente del Gobierno, al que Juárez preguntó lo siguiente: “Quiero conocer un poco la visión de la actualidad de un expresidente. ¿Cree que Carlo Ancelotti va acabar la temporada?”. Rajoy pasó de largo y no dio respuesta alguna al reportero.

Esta imagen se repetiría solo unos minutos más tarde, cuando Juárez se acercó al expresidente para que le firmara el libro. Rajoy le vio perfectamente cuando el reportero reclamó su atención, pero el otrora dirigente popular hizo caso omiso a su llamada. A la primera y a las siguientes, pues aunque la distancia entre ambos era mínima, Rajoy ignoró por completo a Juárez y se fue a hablar con otras personas. “Siento que estoy cerca del poder, pero el poder me da la espalda una vez más”, dijo el reportero tras sufrir la 'cobra' del expresidente.

El error de Feijóo en su autógrafo para Wyoming

Más dialogante se mostró Feijóo, que no tuvo problemas en charlar unos instantes con el reportero de El Intermedio. Primero cuando éste le preguntó a quién elegiría para que hiciera de él en una película, si a Mario Vaquerizo o a Javier Bardem. “Lo tengo clarísimo: a Luis Zahera”, respondió el presidente de los populares, que tras el acto acabó firmando un libro para Juárez. Y no solo eso, también un autógrafo “para mi jefe, que es Wyoming”.

“¿Qué me dices?”, respondió el político ante la afirmación del reportero. “Yo creía que Wyoming era gallego, pero ya me han dicho que no”, continuó Feijóo, que finalmente firmó el susodicho autógrafo en una tarjeta del programa. Eso sí, con algún que otro lapsus de por medio. Y es que, en vez de hacer alguna referencia a Wyoming o a El Intermedio, puso como mensaje lo siguiente: “Para el mejor objetivo”.

“Es el programa de Ana Pastor. Hombre, un poco de pluma tengo, pero... Ya soy un hombre asexuado”, respondió el propìo Wyoming en plató. “Tengo la teoría de que no sabe escribir tu nombre (...) Si te hubiera llamado El Gran Albuquerque hubiera sido más sencillo, pero no se le puede culpar”, comentó poco después Juárez. “No es que ya no tenga sex appeal y las mujeres vean a través de mí, es que me han cambiado el sexo directamente. Pues ya no me hago gallego”, dijo por último Wyoming.