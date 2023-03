Noche inédita en 'Supervivientes 2023': Patricia Donoso abandona y se arrepiente a las pocas horas

La primera gala de Supervivientes 2023: Conexión Honduras vivió uno de los grandes temores del reality: el abandono de sus concursantes. Con la dificultad que suponen las pruebas de selección de los robinsones, el viaje hasta Honduras y la aclimatación de todos en sus nuevas condiciones, la marcha de cualquiera provoca una crisis en el formato.

Algo que ocurrió en la presente edición, tan solo 72 horas después de estrenarla. La protagonista fue Patricia Donoso, uno de los personajes revelación de Mediaset de los últimos meses, en los que muchos confiaban para dar show, pero que decidió marcharse y no hubo vuelta atrás.

Tanto Adara Molinero, como Ion Aramendi intentaron hacerle cambiar de opinión, pero fue imposible. Hasta que una hora más tarde de despedirle, Aramendi informó de que Donoso estaba regresando a la playa. Algo que emitirán el próximo martes.

Todo ello, la misma noche en la que los “desterrados” pudieron hacer el salto del helicóptero que no se les permitió en la primera gala, y Bosco Martínez Bordiú desafió al equipo al lanzarse de la forma que le prohibieron terminantemente.

Patricia Donoso: “Me he levantado con una araña en la boca”

Solo arrancar la entrega, Aramendi conectaba con Donoso para escuchar las razones que alegaba para querer abandonar el reality, como le había transmitido al equipo. Algo que ella explicaba, dentro de su aturdimiento: “Estoy bien, mis compañeros son maravillosos pero la situación me ha superado. He decidido, hace bastantes horas, que me quería ir. Aguanté unas horas más pero mi cabeza me ha dicho que no más”.

El presentador le pidió que se marcara metas más pequeñas, que no mirara el programa como un objetivo a meses, si no que pensara en aguantar solo hasta el próximo martes. “Tú puedes, creemos que puedes. No debes tomar una decisión tan rápida”, le pedía y le dejaba reflexionando.

Minutos después, volvían a conectar con ella, pero seguía con su pensamiento: “Tengo la cabeza como una lavadora, pero con todo el dolor de mi alma me voy. Las noches son muy malas, los bichos asquerosos, me he levantado con una araña en la boca, creo que ya no estoy haciendo televisión, estoy siendo pesada”, lamentaba la concursante.

Aramendi volvía a animarle: “Todos confiábamos en ti, ¿sabes lo que supone abandonar? Hay muchísima gente que quería participar y no ha podido porque tú ocupabas ese lugar. Piensa que es un momento de aclimatación. Te prometo que si el martes sigues dándole vueltas seguiremos insistiendo pero pruébalo”, le rogó.

Y aunque hasta el marido le mandó un mensaje de apoyo, Donoso tomó su decisión final: “Quiero pedir perdón a la productora por este abandono tan pronto, por ser la tía 'coñazo' de la edición pero tengo que ser fiel a mi decisión. He llegado hasta aquí, lo siento muchísimo, me encantaría pero no puedo estar más aquí. Con todo el dolor del alma por el equipo, no por mí”.

Sin embargo, una hora más tarde de emitir su decisión en directo, Aramendi explicaba a la audiencia que Donoso volvía a la playa, arrepentida de su decisión.

El castigo al sucesor de Pocholo por saltarse las normas

Raquel Mosquera, Raquel Arias, Artur Dainese, Sergio Garrido y Bosco Martínez Bordiú se convirtieron en los concursantes “desterrados” en el estreno de la edición. Por lo que el programa no les dejó saltar del helicóptero, algo de lo que se quejaron en directo. Pero esta noche pudieron cumplir su sueño para que el público votara por la mejor caída y así tener un líder.

La primera en saltar fue Raquel Arias que sacó la lista de agradecimientos y dedicatorias que tenía para todos los seres queridos de su vida. El siguiente fue Bosco que (con la forma de hablar del inolvidable Pocholo) pidió marcar un récord del salto de mayor altura y se tiró haciendo una voltereta en el aire, dejando a todos sin habla por el “alto riesgo”.

Algo que ya le había consultado a la Dirección del programa y ésta se lo había prohibido. Por lo que Aramendi informó de lo siguiente: “No tendría que haber hecho eso, va a estar sancionado aunque sea un salto artístico. La organización le dijo claramente que no saltara de esa forma, es súper peligroso y estaba terminantemente prohibido. Por lo que estará fuera de la votación”, zanjó.

Sergio fue el tercero en tirarse sin pensárselo, le siguió Artur que agradeció la oportunidad y la última fue Mosquera que dedicó su salto a absolutamente toda la humanidad. Y con mucha energía se levantó y se tiró de palillo, perfecto. El mejor salto se lo llevó Raquel y se convirtió en líder de su equipo.