La doble “machistada” de Jaime Nava contra Adara en 'Supervivientes': “Me das vergüenza como mujer”

El pasado martes, durante la emisión de Supervivientes: Tierra de nadie, Jaime Nava y Adara Molinero protagonizaron un agrio enfrentamiento después de que el exjugador de rugby nombrara a su compañera como la peor superviviente de la isla. La ex 'gran hermana' no se tomó nada bien este nombramiento, y así se lo hizo saber a Nava, al que llamó “sobreactuado” para poner en duda sus dotes como actor, su otra profesión. “¿Yo sobreactuado? Tú, que eres la reina de los realities”, reaccionó el concursante con sorna.

Una parte de este choque se vivió en directo, aunque la tensión entre ambos continuó en las pausas publicitarias. La gala de este jueves ofreció la parte restante, que como la anterior, estuvo marcada por el mal rollo entre los concursantes. “Si me vas a llamar mala superviviente en mi puta cara por lo menos no me estés acariciando el lomo todos los días”, comenzó diciendo Adara , que todavía no daba crédito a que Nava pensara que ella era la peor superviviente de la edición.

Acto seguido, pidió a su compañero que tuviera “un poco de valores” y “un poco de narices” para decirle lo que realmente piensa de Nava. “No te equivoques. No te compares a mí, tía”, respondió el exconcursante de MasterChef Celebrity, que después escuchó cómo Adara le tildaba de “actor de pacotilla”. Él, lejos de callarse, contestó con un comentario que no gustó nada a Adara: “Tú sí que eres mujer de pacotilla”.

“Mujer soy, y con dos cojones, ¿eh?”, aseguró Adara antes de que Jonan Wiergo saliera en su defensa y dijera lo siguiente a Nava: “Te ha dicho actor de pacotilla, no puedes decir mujer de pacotilla”. “Pues persona de pacotilla”, rectificó el exdeportista sin mucho convencimiento. De hecho, se refirió a Adara de una forma similar cuando la concursante, en la previa de una prueba, le recordó ese “mujer de pacotilla” que tan mal le había sentado: “Por cierto, la machistada esa que has soltado ahí... Mujer soy un buen rato, y buena mujer”.

“Me das vergüencita porque eres muy fingido”, añadió justo después. “La que me das tú a mí como mujer”, respondió Jaime Nava, que volvió a encender los ánimos de su compañera y, sin embargo, rival: “No te pases ni un pelo. Y el ego de machito te lo cortas, ¿eh?”. “Como persona, como persona”, volvió a rectificar, sin aparente convinción, el exjugador de rugby, que negó tener “ningún ego de machito”.

Al rato, Adara se fue a otra zona de la isla y se puso a llorar, dolida por el comentario de Jaime Nava. “¿Hablándome de mí como mujer? Pero qué puto machista es”, denunció, entre lágrimas, ante el consuelo de Jonan.