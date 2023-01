Dónde ver y de qué va 'Colegio Abbott', la serie que ha triunfado en los Globos de Oro

Los Globos de Oro coronaron este martes a Colegio Abbott (Abbott Elementary) como la Mejor serie de Comedia de 2022. La ficción de ABC se impuso a la ganadora del año pasado (Hacks, de HBO Max), a otra de las nominadas de aquella edición (Solo asesinatos en el edificio, de Hulu) y a dos novedades de gran éxito -ya sea entre crítica, público o ambas-, pero cuya inclusión en la categoría de comedia resultaba, cuando menos, discutible por ser las dos propuestas más cercanas al drama (The Bear, de FX y Miércoles, de Netflix).

Los Globos de Oro de series más repartidos encumbran a 'Colegio Abbott' y reconocen a 'The White Lotus'

Más

En este escenario, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA en sus siglas en inglés) se decantó finalmente por Colegio Abbott, rompiendo así una sequía de 9 años sin reconocer una comedia emitida en abierto. De hecho, la última fue la primera temporada de Brooklyn Nine-Nine (Fox) en 2014. Desde entonces, las plataformas de streaming venían llevando la voz cantante en la categoría de comedia.

¿De qué va 'Colegio Abbott'?

Dicho esto, ¿de qué va Colegio Abbott? La serie que aquí nos ocupa sigue el día a día de un grupo de profesores en una escuela pública de Filadelfia y su lucha por enseñar de la mejor manera posible con los escasos recursos materiales de los que disponen. Su protagonista, Janine (Quinta Brunson), es una entusiasta e idealista profesora cuya determinación la llevará continuamente a tratar de conseguir los recursos que el Colegio Abbott necesite, aunque a menudo su lucha contra el sistema sea en vano. De ello le advertirá Barbara (Sheryl Lee Ralph), la profesora más veterana del centro y a la que más respeta.

El grupo de personajes principales se completa con Melissa (Lisa Anna Walter), la profesora más dura y desenfada del centro; Gregory (Tyler James Williams), un joven y serio profesor suplente con poco afecto por los niños; Jacob (Chris Perfetti), el inocente profesor de Historia; y Ava (Janelle James), la directora de la escuela, una mujer más preocupada por hacer los mejores 'tiktoks' que por el bien de su propio centro.

La ficción está contada en forma de falso documental, al estilo de otras comedias como The Office y Parks & Recreation, con las que ha sido comparada en no pocas ocasiones.

¿Dónde se puede ver 'Colegio Abbott'?

La serie se estrenó originalmente en diciembre de 2021 a través de ABC, que actualmente está emitiendo la recta final de la segunda temporada en Estados Unidos. En España la primera tanda de episodios se puede ver a través de Disney+, mientras que la segunda todavía no está disponible en nuestro país. La primera temporada cuenta con un total de 13 capítulos de 23 minutos de duración cada uno.

Premios y nominaciones de 'Colegio Abbott'

Más allá del premio a Mejor serie de comedia, Colegio Abbott también ganó este martes el Globo de Oro a Mejor actriz en serie de comedia para Quinta Brunson, que además de ser la protagonista de la ficción, también es su creadora. Junto a ella, también se fue con una estatuilla a casa Tyler James Williams, que ganó en la categoría de actor de reparto a nombres de la talla de John Lithgow (The Old Man), Jonathan Pryce (The Crown) y John Turturro (Severance). Janelle James y Sheryl Lee Ralph, por su parte, cayeron en la categoría de actriz de reparto ante Julia Garner (Ozark).

Antes de esta noche triunfal, Colegio Abbott ya dejó su impronta en la pasada gala de los Premios Emmy. Entonces, su primera temporada fue reconocida con tres galardones: Mejor actriz de reparto en serie de comedia (Sheryl Lee Ralph), Mejor guion de serie de comedia (Quinta Brunson, por el episodio piloto) y Mejor casting de una serie de comedia (Wendy O'Brien). Además, Quinta Brunson, Tyler James Williams y Janelle James fueron nominados en sus respectivas categorías actorales. Igual que la propia serie, que perdió contra Ted Lasso el premio a Mejor comedia.

Este próximo domingo 15 de enero, Colegio Abbott podría ampliar su palmarés en los Critics Choice Awards, donde parte como gran favorita con seis nominaciones. Entre ellos el de Mejor serie de comedia, que se jugará contra Barry (HBO), The Bear (FX), Better Things (FX), Ghosts (CBS), Hacks (HBO Max), Reboot (Hulu) y Reservation Dogs (FX).