'Drag Race España' comunica y lamenta la muerte de uno de los miembros de su familia

Drag Race España ha sorprendido a los seguidores del programa y ha impactado a algunas de las concursantes al informar a través de sus redes sociales de la muerte de uno de los miembros de su equipo. La noticia ha pillado por sorpresa a muchas de las drag queens participantes del talent de Atresplayer Premium, que no han dudado en mostrar sus condolencias a la familia y amigos del fallecido.

'Drag Race España' vuelve con su primera mujer cis: "El drag siempre ha roto las cuestiones de género y ha sido libertad"

Más

“La familia de Drag Race España lamenta la pérdida de nuestro compañero Sergio García. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz”, ha escrito la cuenta oficial del programa a través de Twitter.

Tras una amplia trayectoria en el sector audiovisual, Sergio García ha formado parte de Drag Race España desde su primera edición en Atresmedia. Formaba parte del equipo de casting y de redacción del programa y actualmente se encontraba trabajando en la edición All Star que se encuentra produciendo la plataforma de pago. García también participó en la producción de Reinas al rescate, espacio de la misma plataforma.

La familia de Drag Race España lamenta la pérdida de nuestro compañero Sergio García.



Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.



Descansa en paz. pic.twitter.com/1MSRILfNUg — Drag Race España (@DragRaceEs) 24 de abril de 2023

Conmoción la familia de 'Drag Race España'

La noticia del fallecimiento de Sergio García ha causado un gran impacto entre las protagonistas del famoso talent show. Algunas de ellas han querido tener unas palabras de recuerdo para su compañero y de condolencias hacia la familia y los amigos del redactor.

“Si he llegado a ser quien soy en este programa ha sido por el amor constante, la paciencia y los consejos de Sergio, mi redactor, que apostó por mí desde que me vio por primera vez en los castings. A él y a su familia todo nuestro amor. Ángelo y yo estamos rotas”, ha escrito Pink Chadora, participante de la tercera edición de Drag Race que actualmente emite Atresplayer Premium.

“Sergio fue mi redactor el primer año, y este aunque no me llevaba el siempre estaba ahí para darme cariño y ánimos. Estoy devastada de perder a una persona a quien podía llamar amigo. Mi más sentido pésame a su familia. De verdad que no me lo creo”, ha señalado su compañera The Macarena, participante de la primera y tercera entrega del talent.

Otras concursantes de otras ediciones, como Ariel Rec, Dovima Nurmi o Jota Carajota, entre otras, también han reaccionado a través de la red social del pájaro azul.

Si he llegado a ser quien soy en este programa ha sido por el amor constante, la paciencia y los consejos de Sergio, mi redactor, que apostó por mí desde que me vio por primera vez en los castings. A él y a su familia todo nuestro amor. Ángelo y yo estamos rotas. https://t.co/2o6wx6tZ79 — Pink Chadora 🍦 (@PinkChadora) 24 de abril de 2023

Sergio fue mi redactor el primer año, y este aunque no me llevaba el siempre estaba ahí para darme cariño y ánimos.



Estoy devastada de perder a una persona a quien podía llamar amigo.



Mi más sentido pésame a su familia. De verdad que no me lo creo. https://t.co/2mS2ehENvT — The Macarena #teamtodas (@iamthemacarena) 24 de abril de 2023

😔 no puedo salir de mi asombro… siempre con una sonrisa y muy cariñoso llevando nuestro proceso … DEP https://t.co/6cwAFvFHLw — Drag Chuchi | Pedro Bethencourt (@dragchuchi) 24 de abril de 2023