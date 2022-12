Drama en 'Pesadilla en El Paraíso' con la expulsión de Israel y los cuatro ¿justos? finalistas

Tras 108 días en la granja de Pesadilla en El Paraíso, el reality ya tiene a sus cuatro finalistas: Beatriz Retamal, Iwan Molina, Daniela Requena y Victor Janeiro. Un cuarteto que celebró el triunfo, tras la expulsión de Israel Arroyo.

Así se vivió una semifinal que fue la última gala para Lara Álvarez, que no disimuló su alegría por zanjar su labor. Y arranca la última semana en la granja para los concursantes.

De esta manera, “el próxmo miércoles será la gran final” anunciaba Carlos Sobera ante los familiares, defensores y colaboradores presentes en plató.

Último duelo de nominados entre Bea e Israel

El puesto de decimoquinto expulsado de la edición se lo disputaron Bea e Israel, los últimos nominados. Los dos expresaron sus ganas de llegar a la final, a pesar del cansancio. Más por parte del veterano que de la “nueva”.

Lara les mostró los porcentajes ciegos al arrancar la noche: “Están a 40% y 60%” y ambos aseguraron que sentir muchos nervios porque no querían quedarse a las puertas de la final.

Pasadas unas horas, la presentadora sentenció con el porcentaje actualizado: “Con un 59% de los votos, los espectadores han decidido que el expulsado sea Israel”. Se hizo el silencio y ni siquiera Bea quiso celebrarlo a lo grande, y es que se iba uno de los pesos pesados del reality.

“Para mí fue un sueño venir, me llevo un recuerdo muy bonito de mis compañeros y me tenía que tocar. Muchas gracias por todo. Me voy feliz”, decía entre lágrimas el que empezó siendo uno de los concursantes más problemáticos y se iba como uno de los más entrañables.

Por eso, Lara también quiso dedicarle unas palabras: “Has sido un concursante maravilloso por todo lo que has creado. Llegar hasta aquí ha sido un reto que no estaba ni en tu pensamiento. Estás a la puertas de la final y todo lo que te espera fuera es precioso”.

Los cuatro finalistas: dos veteranos y dos “nuevos”

Con la salida de Israel, el programa ponía nombre a sus cuatro finalistas: dos veteranos y dos de los nuevos. Victor Janeiro y Daniela como los únicos dos supervivientes de los 16 que entraron al princpio.

Y Bea e Iwan como representantes de los nueovs granjeros que se incorporaron tras la salida de otros. “Se abren las líneas para escoger al ganador”, anunció Sobera.

Por lo que habrá que esperar a la próxima semana para conocer al ganador del público.