Duro enfrentamiento en 'Sálvame' de Belén Esteban con Carmen Alcayde: “¿Sabes qué vales para mí? Nada”

Las confesiones que Carmen Alcayde realizó el pasado viernes durante su polígrafo en el Deluxe han traído bastante cola en Sálvame. Las preguntas que el programa lanzó a la valenciana sobre la relación que tiene con sus compañeros la han enfrentado a la gran mayoría de los colaboradores del programa de Telecinco.

Este martes, Alcayde ha regresado al plató de Mediaset, donde se ha reencontrado con algunos de los tertulianos a los que criticó durante su entrevista. La que fuese presentadora de Aquí hay tomate llamó “juguetes rotos” a todos los rostros de Sálvame, un calificativo que ha provocado la indignación de todos ellos.

“Creo que no he hecho nada grave, solo digo que esto comenzó como una fábrica de juguetes rotos. No pasa nada, a mí también me rescataron”, empezó reafirmándose Alcayde, que aseguró que “me gustan más los juguetes rotos que las personas normales, me parecen mucho más atractivos”. “Lo estás arreglando...”, le recriminó Adela González.

Laura Fa fue una de las primeras en reprochar a Alcayde su comentario con el que, personalmente, no se mostró en nada de acuerdo: “Mi carrera profesional, desde que entré aquí, ha ido cada vez a mejor, nunca he tenido un bajón. Tú eres un juguete roto porque has ido muy a peor en tu carrera”, se defendió la catalana. “A mí me llamaron para colaborar sin tener que ir a un reality, nunca he dejado de trabajar”, replicó su compañera, recordando que Fa entró en Sálvame tras ganar un reality cuyo premio era una silla en el espacio de corazón de Telecinco.

Belén Esteban, la más dura con Alcayde

Sin embargo, fue Belén Esteban la que se mostró más dura con Carmen Alcayde: “A mí me hace mucha gracia que tenga cojones con sus compañeros, pero no tenga cojones de decir que ha tenido una mala relación con Jorge Javier Vázquez”, soltó la tertuliana mientras su compañera negaba que eso fuese cierto. “¡Mentira! Lo sabe todo el mundo que está en este plató”, aseveró Esteban.

“Eso es mentira, no tienes narices. Tienes narices con esa señora que es Lydia Lozano, que ha sido muy amiga, más que amiga en muchos conceptos que no podemos hablar, y la has tirado. ¿Sabes qué vales para mi? Nada, porque ante una amiga no hay nada”, dijo Belén muy enfadada mientras Carmen Alcayde gritaba para intentar interrumpirla.

“Yo sé de donde vengo, lo sé perfectamente, pero ¿sabes qué? Después de muchos años tengo mi nombre: Belén Esteban. Así que juguete roto tú, que empezaste de presentadora y ahora estás aquí un día a la semana poniendo verde a todos tus compañeros. Esa eres tú”, dijo muy encendida la colaboradora. La valenciana, por su parte, se defendió asegurando que le parece “igual de digno” ser reportera, que colaboradora, que presentadora.