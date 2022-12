Eduardo Navarrete lanza una pulla a Patricia Conde al recordar a Verónica Forqué en el aniversario de su muerte

Eduardo Navarrete ha dedicado una carta abierta a Verónica Forqué publicada en el primer aniversario de la muerte de la artista. El texto sirve para que el diseñador recuerde con cariño a la actriz, fallecida el 13 de diciembre de 2021, y con la que coincidió en MasterChef Celebrity 6. No obstante, también ha incluido una indirecta evidente hacia Patricia Conde, concursante de la séptima edición del talent, a cuenta de sus críticas al programa.

De hecho, el formato producido por Shine Iberia está presente en el texto, publicado por Vanitatis. En él se hace alusión a la fotografía que Samantha Vallejo-Nágera les tomó a Navarrete y Forqué durante un instante de la grabación: “Me invadió ese terrible miedo, existente, por desgracia, en la vida, de tener que enfrentarnos a la realidad y a las cosas que no nos gustan… pero es mirarte... y me vienen tantos buenos recuerdos”, prosigue el texto del modisto, que también recuerda a su progenitor, fallecido meses atrás. Para ambos, cuenta, ha creado un altar en su cuarto: “El veros cada mañana y cada noche me hace sentiros cerca”.

“Hay una a la que se le ha ido la olla”

“Yo estoy completamente seguro de que tú y yo nos volveremos a encontrar, más tarde que pronto, para poder hacer y disfrutar de muchas cosas juntos”, continúa la misiva dirigida a Forqué. “Ahora, en ocasiones, tengo la sensación de no haberte podido disfrutar lo suficiente, porque me da la sensación de que te conocí en la prórroga del partido”. Y es ahí donde vuelve a mencionar el talent show.

“Entre nosotros, hablando del partido, no te puedes imaginar cómo está aquí la cosa con el tema del Mundial… Es todo un auténtico solar, pero ya lo de Masterchef ni te cuento; hubieras alucinado”, indica para, tras un punto y seguido, agregar: “Hay una a la que se le ha ido la olla y dice que hay concursantes que fuman durante las grabaciones, ¿te lo puedes imaginar?Madre mía, nos tendría que haber visto, qué viajes tan divertidos hicimos, Vero”, dice antes de concluir la carta.

“Solo sé que de haber tenido la más mínima oportunidad de hablar contigo, hubiese hecho todo lo posible por que siguieras aquí”, culmina su despedida a la intérprete.

Conde vs. 'MasterChef', una polémica que no cesa

Aunque no menciona directamente a Conde, la alusión es más que directa. El diseñador replica así a las acusaciones que la vallisoletana hizo tras emitirse la primera mitad de la final, en la que causó extrañeza su comportamiento, dejándose perder y quedándose a las puertas del duelo definitivo con Lorena Castell, a la postre ganadora de la edición. A través de una publicación de Instagram luego editada, la actriz y presentadora cuestionó en primer lugar que lo que se ve fuera genuinamente real, para luego cuestionar aspectos de la producción e insinuar que hubo dos concursantes que consumieron drogas durante al grabación.

Desde entonces, Shine Iberia no solo respondió con un comunicado para “lamentar y negar” estas afirmaciones de la concursante, sino que mandó un burofax a esta amenazando con medidas legales en caso de no rectificar. En paralelo, participantes de la última edición Celebrity, como la propia Castell, Manu Baqueiro o Nico Abad, así como de otras previas han tomado la palabra y se han pronunciado. Así, Josie o Anabel Alonso han sido particularmente críticos con Conde, mientras que otros como Miguel Ángel Rodríguez “El Sevilla” la han apoyado de forma pública.