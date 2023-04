Edurne pidió explicaciones a Risto en 'Got Talent': “Te da rabia, pero te lo tengo que preguntar”

Risto Mejide se mostró especialmente crítico con los concursantes de Got Talent: All Stars en la gala que se emitió este sábado en Telecinco. Se mostró tan severo que hasta Edurne le pidió explicaciones.

Aunque las muestras de cariño entre ellos son constantes, los jueces del programa suelen discrepar con bastante frecuencia. Y esa división se hizo especialmente visible durante la emisión de anoche.

Primero tuvieron un ligero enganchón por la danza fusión de Aaron y Jasmine, una pareja londinense que lo dio todo sobre el escenario. El espectáculo gustó a todos los miembros del jurado, salvo al presentador de Todo es mentira, que se mostró sorprendido por la valoración de su compañera.

“¿De verdad te ha parecido increíble?”, le preguntó a Edurne. “Lo hacéis muy bien, eso se da por hecho porque estáis en Got Talent: All Stars, aquí todos los hacéis muy bien. Pero yo espero más y la gente en su casa espera más”, opinó el publicista, que no entendía el veredicto de la cantante.

“¡Me impacta mucho que digas que parece impresionante cuando eres la veterana de Got Talent de este país!”, exclamó Risto, provocando con ello la reacción de Edurne. “Precisamente porque soy la veterana, a mí me ha sorprendido y me han encantado. Me ha gustado mucho. Por qué les voy a decir algo negativo si no es verdad”, defendió ella mientras su compañero le miraba atónito.

“Me parece injusto. Lo que acaban de hacer es de otro mundo”

No fue la única actuación ante la que discreparon. Luego fue Edurne la que se sorprendió con la valoración de Risto, que llegó a pulsar el botón rojo para eliminar a Duo Prime, una pareja ucraniana formaba por los acróbatas Vladimir y Katerina.

“Sé que te da mucha rabia que te lo pregunte, pero en este caso te lo tengo que preguntar: ¿Por qué has pulsado el botón rojo?”, quiso saber la cantante. “¿No te ha gustado o es que tienes algo personal por este tipo de actuaciones?”, agregó.

“Espero mucho de cada uno de los números. En una audición normal no hubiera apretado el botón rojo, pero creo que en esta tenemos que exigiros mucho más”, se justificó Risto, tras lo cual dejó claro que no tiene especial animadversión por este tipo de actuaciones: “Le he dado un botón dorado a un número de acrobacias, y tú lo has visto. Soy capaz de llevarme la contraria continuamente”, insistió el showman.

Pero no convenció a la cantante: “Me parece injusto. Lo que acaban de hacer es de otro mundo”.