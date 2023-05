El monumental error de un concursante de 'El comodín de La 1' con Lina Morgan que descolocó a la audiencia

¿Era Lina Morgan estadounidense? En la mente de Juan, concursante de El comodín de La 1, la famosísima actriz madrileña nació al otro lado del charco. Su respuesta dejó patidifuso al público del programa que presenta Aitor Albizua.

Telecinco abre el casting de '¡Allá tú!' y lanza su primera promo con Jesús Vázquez

Más

Era la primera pregunta y su planteamiento parecía sencillo. “Fue 'La tonta del bote', pero de tonta no tenía nada porque llegó a ser dueña del Teatro La Latina”, decía el enunciado. Se le dieron cuatro opciones al joven concursante, de 23 años y llegado de Oviedo: Lina Morgan, Ana García Obregón, Rafaela Aparicio y Florinda Chico.

Primero descartó a Ana Obregón y después sacó de la lista a la popular vedette: “Lina Morgan no me cuadra porque es estadounidense”, razonó.

El presentador esbozó una sonrisa pícara por el evidente error de su invitado, que en último lugar marcó la casilla de Rafaela Aparicio. “¿Por qué has descartado tan rápido a Lina Morgan?”, quiso saber Albizua. “Porque es americana y no me cuadraba. La Latina está en Madrid, en teoría”, se explicó.

Llegó entonces el momento de la verdad: “Lina Morgan es tan española como la tortilla de patata”, puntualizó la persona que acompañaba al participante. “Quizá sea algo generacional”, señaló el presentador para excusarle ante semejante fallo.