Ana Guerra pide perdón a Santiago Segura por contestarle “un pelín regular” en 'El Desafío'

“Lo siento mucho”. Con estas palabras sorprendió Ana Guerra en la semifinal de El Desafío que se emitió este viernes 10 de marzo en Antena 3. La cantante entonó el mea culpa porque la semana pasada contestó “un pelín regular” a Santiago Segura, miembro del jurado.

No le gustó la valoración del cineasta y le dejó un recado. “Tu pesimismo estaba justificado. No me ha gustado la prueba y no he entendido nada”, reaccionó Segura, a lo que ella, más 'guerrera' que 'segura', contestó con una frase lapidaria: “¿Sabes lo que pasa? Que esta prueba tiene una cosa superimportante: los ojos del que mira”.

Una semana después, la canaria quiso disculparse con él. Tras realizar su reto, y antes de someterse al escrutinio del jurado, pidió la palabra. “Le voy a dar un besito a Santiago Segura porque le semana pasada le contesté un pelín regular”, dijo mientras se dirigía hacia el actor, que se levantó para abrazarla.

El gesto desconcertó tanto al público como al presentador, que pidió explicaciones. Y ella no dudó en darlas: “Soy una tía supercompetitiva, pero estoy trabajando en ello para que no me afecte demasiado. Tuve dos semanas un poco torpes y no lo supe gestionar muy bien”, explicó la exconcursante de Operación Triunfo.

“Estamos en la tele y, al final, uno no quiere quedar mal delante de la gente que nos está viendo. El ego te puede y te quieres posicionar por encima del jurado en algún momento y no tiene por qué ser así. Entonces, yo asumo mi parte de culpa. Lo siento mucho”, se disculpó para dejar zanjado este pequeño rifirrafe que, si bien no tuvo mayor trascendencia en el momento en el que se produjo, parece que no dejó buen sabor de boca a la cantante.