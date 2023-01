'El Desafío' subió la temperatura con un desnudo, un reproche y una ganadora muy televisiva

Es posible que Jorge Blanco haya sentido algo de vergüenza al saber que casi 2,4 millones de personas vieron su desnudo integral en El Desafío, que este viernes estrenó su tercera edición en Antena 3. Su baile sin ropa fue una de las pruebas más aplaudidas por el público y el jurado, y aunque no fuera la más complicada, tenía su intríngulis.

El concursante, que ejerce como entrenador personal de algunos personajes famosos, llevó a cabo el reto en compañía del chef Jorge Brazález, al que ya vimos en la primera temporada del programa.

Los dos salieron al plató sin ropa, desnudos por completo, tapándose las partes nobles con un par de sartenes que iban y venían de allá para acá. Ahí estaba la complejidad de una prueba que superaron con éxito.

“A mí me ha encantado, me parece dificilísimo y es otra cosa que deberíamos valorar en El Desafío, la valentía”, les felicitó Juan del Val, miembro del jurado.

Del Val, que integra el tribunal del programa junto con Pilar Rubio y Santiago Segura, hizo un reproche a otro de los concursantes. Al marido de Nuria Roca no le hizo demasiada gracia un comentario de Jorge Lorenzo, que había ganado a Florentino Fernández en una prueba que consistía en mantener el equilibrio sobre un hoverboard, una tabla con ruedas con la que atravesaron una estructura colocada a gran altura.

Al acabar el reto, el presentador, Roberto Leal, les preguntó si habían hecho mejor resultado que durante los ensayos. El campeón de motociclismo confirmó que en los entrenamientos había apurado más: “He hecho 55 segundos, a lo loco, me daba igual caerme. Pero, concentrado y bien, 1:12 minutos”, dijo orgulloso.

Segundos después tomó la palabra Juan del Val para hacerle una recomendación: “Yo no debería hacer esto, que es dar consejos, Jorge, pero a nosotros danos la información justa, la precisa”.

“Ya, me he equivocado. No lo tenía que haber dicho”, respondió el concursante, que aguantó el tipo ante el rapapolvo del juez. “No des más información de la cuenta porque, es cierto, y creo que se ha notado, que has ido a ganar a Flo, y ya está”, prosiguió Del Val, que suspendió al expiloto con solo 2 puntos, muy por debajo de las valoraciones de sus compañeros: 10 le dio Pilar Rubio, y con 5 le puntuó Santiago Segura.

“Sus razones tendrá. Al ser piloto se esperaba que lo hiciera más rápido, y he pecado de pardillo al decir que había hecho 55 en los entrenamientos”, reaccionó el concursante.

El juez no le quitó la razón: “Creo que esa es una de las claves. Tú eres campeón del mundo y espero mucho más. Si lo podías haber hecho en menos, lo deberías de haber hecho en menos. Creo que te has conformado con ganar a Flo y conformarse no es un verbo que pegue mucho en El Desafío. Creo que podías haber bajado del minuto, simplemente eso”.

La victoria de la primera gala recayó sobre Mariló Montero. La presentadora realizó un número de percusión que gustó mucho a los miembros del jurado, pero empató en 19 puntos con Ana Guerra, así que los jueces tuvieron que decantarse por una ellas.

En ese duelo final, la televisiva recibió el apoyo de Pilar Rubio y Santiago Segura, gracias a lo que se coronó ganadora de esta gala inicial. Los 8.500 euros que ganó fueron destinados a la Asociación Española de ELA.

La tercera edición de El Desafío tiene como concursantes a Rosa López, Mariló Montero, Boris Izaguirre, Florentino Fernández, Jorge Lorenzo, Laura Escanes, Jorge Blanco y Ana Guerra. Precisamente, esta última vivió uno de los momentos más angustiosos de la noche al realizar la prueba de la apnea.