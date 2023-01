'El Desafío' vuelve “insuperable” y con mensaje a sus 'imitadores' de Telecinco

El Desafío vuelve a Antena 3 el viernes 13 de enero con una edición “insuperable”. “Los concursantes han estado supervalientes y más de uno se ha jugado la vida”, asegura Jorge Salvador, CEO de la productora 7 y acción, que este miércoles ha presentado la tercera temporada del concurso.

El productor ha estado acompañado por la plana mayor del programa, que se renueva parcialmente. Roberto Leal sigue al frente como presentador; Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura repiten como jueces; y Rosa López, Mariló Montero, Boris Izaguirre, Florentino Fernández, Jorge Lorenzo, Laura Escanes, Ana Guerra y Jorge Blanco se incorporan como concursantes.

Todos ellos aceptaron la invitación de un programa que no es fácil, en el que han tenido que prepararse física y psicológicamente para llevar a cabo pruebas de gran dificultad. Aguantar bajo el agua el máximo tiempo posible es solo uno de los retos a los que se han enfrentado.

“A Rosa de España no la hemos visto nunca jugarse la vida. Pues aquí lo ha hecho cinco veces”, ha avanzado el productor, insistente en la dureza de su concurso y en el poder de convocatoria que tiene: “Reunir a toda esta gente en Antena 3 ha sido fácil. Es una televisión que se hace tan bien que cuando les preguntamos sin vendrían, dijeron que sí”.

El que también parece encantado con el reto de El Desafío es Roberto Leal, por más que sufra con las pruebas. Al comunicador sevillano le gustan la competencia sana y el sentimiento de superación que se respiran en el plató cuando los concursantes salen a jugar. Y le gusta aún más que estos valores lleguen a los jóvenes.

“A Roberto hay que tenerlo cerca siempre. Es el seguro que hay que contratar”, bromea el productor socio de Pablo Motos, encantado con el presentador de Atresmedia.

La tercera edición de El Desafío tendrá invitados de lujo. Malú, Pablo López, Taburete, Morat, Roberto Brasero, Jesulín de Ubrique, Dani Mateo, Almudena Cid y Cristina Pedroche son algunas de las celebridades que participarán en este nueva etapa.

Los concursantes, al límite de sus capacidades

Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, ha destacado la fortaleza de un programa que conecta bien con los espectadores que más se están desconectando de la televisión: los jóvenes.

Y preguntada por la posibilidad de grabar una edición con concursantes anónimos, ha reconocido que es una opción que ya estuvo sobre la mesa, aunque de momento está descartada. “Podemos explorarlo en el futuro, pero mientras funcione tan bien el de famosos...”, reflexiona la directiva.

Y es que, los famosos dan mucho juego. Los que han participado en la tercera edición no suelen aparecer en formatos de este tipo, así que habrá una frescura inusual. “Pocas veces siento yo esta paz interior y esta compañía”, ha indicado Rosa López. “Me habéis salvado un poco la vida. Cuando me llamasteis pensé que era la oportunidad de mi vida después de la pandemia, así que me puse las pilas”, agrega la cantante.

Para quien sí que ha sido una especie de renacer es para Boris Izaguirre, que sufrió un ictus mientras grababa el programa. Fue hospitalizado y reposó tanto como le indicaron los médicos, pero después, con el visto bueno de los doctores, se reincorporó al concurso. “Consideré que si no terminaba de hacer el programa, podría entrar en depresión”, ha dicho el venezolano.

También han llegado al límite, aunque de forma bien distinta, Ana Guerra, con quien “los coaches han tenido que hacer un especial trabajo de motivación”, y la influencer Laura Escanes, que se estrena en televisión por todo lo alto y tras haber superado las dudas e inseguridades de cualquier principiante.

Mensaje a la competencia de Telecinco

Con todo este arsenal llega la tercera edición de El Desafío, un programa que inspira a la competencia, aunque eso no le preocupa a su productor.

Preguntado por los programas de Telecinco que han emulado la esencia del concurso, aunque con poco éxito de audiencia, Jorge Salvador se muestra tajante: “Cuando alguien se inspira en algo que está triunfando, sientes orgullo. Pero se ha demostrado que hacer este programa no es fácil”, responde con sorna.

“Este programa surge después de muchos programas de El Hormiguero con pruebas de Pilar Rubio. Es un spin off de El Hormiguero, llevábamos mucho entrenamiento”, recuerda el empresario.

Y Carmen Ferreiro coincide con él. “En el mundo del entretenimiento hay muchos formatos similares, pero el que estrena primero lleva ventaja, y El Desafío y Tu cara me suena han sido pioneros. A partir de ahí surgen formatos similares”, esgrime la directiva de Atresmedia.