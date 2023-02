'El Desafío' mostró la lesión de Jorge Blanco en los ensayos: “La dirección ha decidido que no vas a competir”

La exigencia de las pruebas de El Desafío tuvo consecuencias para Jorge Blanco, que este viernes no pudo llevar a cabo su reto por haberse lesionado durante los ensayos. Pese a todo, el entrenador de los famosos quería salir a competir, sin embargo, la dirección del programa prefirió que guardara reposo y optó por buscarle un sustituto.

'El Desafío' (14.7%) cae a mínimo de temporada sin soltar el liderazgo ante un 'Deluxe' (10.5%) a la baja

Blanco se enfrentó a una prueba de acrobacia. En los entrenamientos tuvo que utilizar un arnés enganchado a una cuerda elástica que le permitía moverse con cierta soltura sobre una superficie inclinada.

“Yo esto no lo había hecho en mi vida, no sabía ni que existía. Es una sensación bastante desagradable. La peor prueba hasta ahora con muchísima diferencia”, reconoció tras haber practicado durante un buen rato con un equipo de especialistas.

El incidente tuvo lugar cuando el concursante ya se había acostumbrado al ejercicio. Un cambio de última hora, otra coreografía adicional, le llevó a dar un traspié que fue letal para su rodilla.

“El ensayo iba bastante bien, pero intentamos hacer un tirachinas, que consiste en que me llevan hasta abajo y luego me sueltan, y caí mal. Apoyé mal y la rodilla me dijo que 'no'”, comentó Blanco mientras los espectadores de Antena 3 veían el momento exacto en el que sufría este percance que saldó con una lesión de ligamento cruzado.

“Me he hecho una resonancia y me han dicho que, con un poco de tiempo, todo va a estar bien, pero me han pedido reposo absoluto”, advirtió el entrenador, que no pudo realizar la prueba pese a que llegó dispuesto a intentarlo.

Roberto Leal fue el encargado de comunicarle que “la dirección del programa” había decidido buscarle un sustituto. “Por tu bien, y porque los valores que transmitimos son de superación, pero nunca de ponernos en riesgo, no vas a poder competir”, explicó el presentador, que dio la bienvenida a José Yélamo, presentador de laSexta Xplica, para que realizara otra prueba en sustitución de Blanco.