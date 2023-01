Laura Escanes pidió a Pablo Motos no mostrar a su acompañante: “Tu chico está por ahí arriba”

Laura Escanes ha tenido que enfrentarse a retos de todo tipo en la edición de El Desafío que se estrena este viernes 13 en Antena 3. Situaciones que posiblemente poco tienen que ver con la que vivió en la noche de este jueves durante su visita a El Hormiguero, donde Pablo Motos provocó un momento “tierra, trágame” al destapar que su novio se encontraba esa noche entre el público del plató.

Durante la entrevista a Roberto Leal, Florentino Fernández y la propia Escanes, el presentador se interesó especialmente por conocer cómo ha vivido la influencer su salto a la televisión como participante del concurso de Atresmedia. “Estoy acostumbrada a estar en mi casa con el móvil, y de repente estar rodeada de esta gente que sabe un poco... me hacía pequeña, me daba mucho miedo”, confesó.

La invitada contó además que su entorno le había aconsejado no entrar en el mundo de la TV. “Conozco a mucha gente que trabaja en televisión y les iba preguntando para saber un poco dónde me metía, y había comentarios de 'ni de coña te lo plantees, la tele no es tu sitio'”, recordó, pero apuntó que “tenía el presentimiento de que iba a ir bien”.

Motos, a Laura Escanes: “Tu chico está por ahí arriba”

Aunque ahora está algo más acostumbrada a los platós y a las cámaras, Laura Escanes admitió que la tele le sigue “asustando” y que había llegado a El Hormiguero “nerviosa”. Unos nervios que aumentaron en un momento de la entrevista, cuando Motos reveló que entre el público presente se encontraba Álvaro de Luna, cantante -ex de La Voz- y actual pareja de la influencer tras su anunciado divorcio de Risto Mejide.

“Laura, te está aplaudiendo todo el mundo, pero hay una persona que te aplaude un poquito más fuerte y es tu chico, que está por ahí arriba. Álvaro”, dijo el presentador de Antena 3, posiblemente consciente de la expectación que genera la nueva pareja. Roberto Leal, que se encontraba junto a Escanes, pasó de la sorpresa a la carcajada y ella empezó a sonrojarse. “Ya casi lo tenemos. No lo han enfocado todavía”, añadió Motos, indicando que los compañeros cámara estaban intentando localizarle en la grada.

“No, no. No pasa nada”, corrió a decir Laura Escanes, con una risa nerviosa y visiblemente incómoda. “Que no lo enfoquen, ¡pínchame la 4!”, dijo de pronto Flo, saliendo a la ayuda de su compañera. Finalmente, Álvaro de Luna no apareció en pantalla.