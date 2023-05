'El Hormiguero' se puso serio para responder a la denuncia por reírse de la candidata de Podemos en Valencia

El Hormiguero adelantó a este lunes su “tertulia de actualidad” para hablar sobre las elecciones municipales y autonómicas del 28M, y reservó la segunda mitad de su entrega -tras entrevistar a Ona Carbonell- para que Pablo Motos recibiera en la mesa a sus colaboradores Rubén Amón, María Dabán, Juan del Val y Miguel Lago. Este último, nada más sentarse, ya fue objeto de bromas por parte de las hormigas: “¿Pero a Miguel no le habíamos echado?”.

Como se comprobó luego, esa broma inicial se refería a la denuncia de Podemos contra el programa. Pilar Lima, la candidata de Podem en València, denunció a El Hormiguero por las mofas sobre su sordera y orientación sexual que realizó Miguel Lago después de ver y escuchar cómo en un acto de campaña Irene Montero la presentó y aupó como alcaldesa “sorda y bollera”. El cómico, siguiendo ese discurso, bromeó: “Como ya vale todo, empezar a faltar: aquí este cojo...”, dijo entre risas en el plató. Lima presentó una denuncia ante la Fiscalía de Valencia contra Pablos Motos, Miguel Lago, la productora '7 y Acción' y Atresmedia por delitos contra los derechos fundamentales y la integridad moral.

Este lunes, pese a centrarse en las elecciones, El Hormiguero hizo un hueco para referirse a la polémica. Tras ironizar con la debacle de Podemos, Miguel Lago fue a lo que él mismo definió como “el elefante en la habitación”, diciendo: “No solo son dos semanas de señalamiento permanente, de señalar periodistas, empresarios y hasta payasos como yo. Son cuatro años de insultos permanentes, de que el que no piense como tú es un machista, un facha, un asqueroso...”, momento que arrancó los aplausos del público.

El cómico prosiguió: “Yo creo que lo que ha pasado es que España, por mucho que intenten dibujarlo como no lo es, España es un país de gente buena, plural, que ha construido una democracia estupenda, y donde por muchas diferencias que tengamos nos seguimos llevando bien entre todos. Solo tienes que irte un 23 de julio a la playa y lo puedes comprobar. Estar todos los días insultando y machacando, al final hay gente que dice: mira muchacho, estoy ya hasta el pirri de que me insultes y me digas todos los días que soy una persona horrible. ¿Por qué? Porque no lo somos”, lo que generó una larga ovación.

Los aplausos los detuvo Pablo Motos, para dirigirse directamente al tema: “Solo por apuntar, para referirme a la polémica de la noticia que nunca sucedió, que estoy deseando que llegue... porque nos han denunciado a la Fiscalía. Yo estoy deseando que alguien vea el vídeo”.

El presentador cedió la palabra a Miguel Lago, que añadió: “A mí me duele que me denuncie el Gobierno de España, con lo español que yo soy, es lo primero que me ha dolido. ¡Pero mira!, ante los intentos de cancelación, porque al final es un intento de cancelación permíteme que saque pecho, este sigue siendo el programa más visto de la televisión española, el sábado pasado el Teatro Alcázar estaba a reventar, y he prorrogado todo el mes de junio todos los fines de semana para seguir riéndome de lo que me dé la gana”.

Miguel Lago acabó con ironía: “¡Y, si nos condenan, si nos condenan, Pablo Motos, yo me pido la litera de arriba!”.