'El Intermedio' celebró el primer debate del 23J con sus Sánchez y Ayuso: “Feijóo no lo sabe, pero forma parte del pasado”

A raíz del adelanto electoral de Pedro Sánchez, El Intermedio decidió celebrar este lunes el primer debate por el 23J entre el presidente del Gobierno... e Isabel Díaz Ayuso. “Usted no es la candidata a las elecciones generales. Además, ¿no se la había llevado ya el de seguridad?”, preguntó Wyoming a la 'Ayuso' del programa, interpretada por Cristina Gallego, que minutos antes había dado un “golpe de estado” para intentar tomar el control de El Intermedio. “Sí, pero le he prometido un ministerio. Lo que no le he dicho es que va a ser el de Igualdad. Total, lo voy a cerrar en cuanto gane”, respondió.

No fue el único que se comprometió a dar “cuando gane” las generales, pues también le dará otro a Alberto Núñez Feijóo: “El Ministerio del Tiempo, porque aunque él no lo sabe todavía, ya forma parte del pasado”.

Una maceta en La Moncloa, Netflix gratis un año...

A continuación, 'Ayuso' y 'Pedro Sánchez' (Raúl Pérez) lanzaron sus propuestas para el 23J. En el caso del presidente del Gobierno, prometió dar “pisos amueblados, con aire acondicionado y con persianas domóticas”. Es más, dijo que tiraría “la casa por la ventana” y regalaría a cada español “un año de Netflix, el plan Premium” en caso de victoria.

La 'Ayuso' de El Intermedio, por su parte, señaló que lo primero que haría en caso de llegar a La Moncloa sería “poner una maceta, por supuesto, y después desinfectar, porque ese colchón debe estar lleno de chinches”. “Es lo que tiene compartir cama con rojos comunistas bildu-etarras”, comentó ante el 'otro' Pedro Sánchez'.

Este, a su vez, le ofreció una pala para enterrar “el hacha de guerra”. “Igual le viene bien para cuando quiera deshacerse de Feijóo”, dijo a su rival, que la rechazó: “Quédesela usted, ¿no tiene ningún dictador que exhumar esta semana?”. A continuación, ambos aprovecharon su minuto musical para lanzarse reproches. 'Ayuso', por ejemplo, le dijo a Sánchez “Te bailaré sobre las urnas” al ritmo de Bailaré sobre tu tumba, de Siniestro Total. A lo que 'Sánchez' respondió “Siete vidas tengo, chata. Menos, humos, no te flipes, gata”, al ritmo de la sesión de Shakira y Bizarrap.

El 'plan maestro' del 'otro' Sánchez con el 23J

Antes, Wyoming entrevistó al 'otro' Pedro Sánchez para conocer los motivos de su adelanto electoral. “Siempre he sido un adelantado a mi tiempo, así que me dije '¿qué coño, por qué no adelantar también las elecciones? Y lo hice”, comenzó explicando el 'presidente del Gobierno', que negó que esto fuera una respuesta a la 'debacle' socialista del 28M: “¿Debacle? No usaría esa palabra. Como mucho diría toque de atención para un partido determinante, que no es una palabra, son siete, más o menos las mismas alcaldías que nos han quedado”.

“Detrás de todo esto hay un plan maestro”, continuó el 'presidente'. “Si las elecciones son el 23 es porque es un número clave. Serán el día 23 del año 23 y el ganador lo sabremos a las 23 horas. Además, el dorsal 23 es el de Michael Jordan, uno de mis referentes. Con 23 años me gradué y, aunque a muchos os sorprenda, perdí la virginidad”.

“Son todo señales. Hay que tener 23 dioptrías para no verlo”, concluyó 'Sánchez', que no sólo ha adelantado las elecciones, sino que “también voy a adelantar el invierno” para que el 23 de julio sea como el 23 de diciembre, pero “sin regalos de última hora”.