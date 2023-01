Elena Furiase sufre un ataque de risa en '25 palabras' que recuerda a su mítico momento viral en 'Password'

El plató de 25 palabras acogió este lunes un doble ataque de risa. Y además al unísono, pues Elena Furiase y Adriana Torrebejano no pararon de reír de reír al mismo tiempo tras protagonizar un divertido momento en común en el concurso de Telecinco.

Todo sucedió durante una de las pruebas del programa, en la que la concursante anónima de su equipo, Alejandra, tenía 45 segundos para que las dos actrices adivinaran cinco palabras diferentes a base de pistas. Furiase y Torrebejano no solo acertaron las cinco palabras, sino que dos de ellas las adivinaron incluso a la vez, lo que hizo que, al finalizar la prueba, ambas rieran a carcajadas por su asombrosa sintonía. Y de paso, también por la cómica tensión con la que vivieron la prueba.

“Me da un parraque en este programa, te lo juro”, dijo, de hecho, la catalana antes de que Christian Gálvez comparara a ella y a su compañera con sendos dúos musicales: “Pero si sois Las Grecas. Estáis para un dueto ya. Tenéis más conexión que Camela”.

A todo esto, Furiase y Torrebejano no pararon de llorar de risa. En especial la primera, cuyas carcajadas, y el contexto en el que éstas se produjeron -un concurso de televisión basado en adivinar palabras a partir de pistas-, recordaron inevitablemente al momento viral que protagonizó hace ya más de una década en Password: el del mítico 'abril-cerral' que cada año le recuerdan, muy a su pesar, llegado el mes de abril.

Este lunes, la hija de Lolita dejó otra hilarante momento al no poder contener la risa en el plató de 25 palabras, menos aún que Adriana Torrebejano. “Cuando empiezo no paro, ¿eh?”, aseguró después de recordar, también entre risas, cómo había vivido la prueba con su compañera de equipo: “Es que no era normal. Las dos como dos tontas ”¡pijama!“, ”¡no sé qué!“.