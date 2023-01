Elogios para el Telediario de TVE por su amplio resumen del 2022 con Luis Tosar: “Una joya televisiva”

Los Telediarios de TVE cerraron el 2022 como ya es tradición: resumiendo los acontecimientos más importantes del último año de la mano de uno de los actores más reputados de nuestro país. Si José Sacristán puso voz a 2019, José Coronado a 2020 y Blanca Portillo a 2021, esta vez le tocó el turno a Luis Tosar, que 'interpretó' al año 2022 en este resumen escrito y dirigido por Carlos del Amor bajo la realización de Antonio Casado.

El reportaje, de 35 minutos de duración y con cameos de Antonio Resines, Daniel Guzmán y la mencionada Blanca Portillo, tuvo como epicentro el Museo Reina Sofía. Y más concretamente, el Guernica, junto al que Tosar repasó este último año marcado por una guerra diferente a la que inspiró el mítico cuadro de Picasso: la de Ucrania.

“Ponerse delante del Guernica es comprender que hay cosas que no cambian. Errores que se repiten, lágrimas que no dejan de derramarse. La guerra. La guerra. Maldita palabra con la que pasaré a la posteridad. Seré siempre el año de la guerra. Después de una pandemia, una guerra. El hombre sigue matando en nombre de no sé qué. De más poder, de más territorio... De más, siempre más”, lamentó el actor sobre el año que le ha tocado representar.

Con el Guernica de fondo se presenta 2022. Un año que prefiere contar su historia delante de este cuadro.



“Empezaron a caer bombas como las que cayeron en Guernica y a las puertas de Europa asististeis a una danza de dolor”, continuó el actor antes de dar paso a otra danza, la de María Pagés al frente del mítico cuadro.

"Empezaron a caer bombas [...] y a las puertas de Europa asististeis a una danza de dolor", explica 2022



"El tono en el Congrego siguió siendo bronco"

Fuera de la guerra de Ucrania, Luis Tosar, como 'voz' del 2022, lamentó que en España “más de 40 mujeres hayan muerto a manos de monstros”. “Mujeres con nombre y con historia. Desde María del Carmen, de 71 años, a Claudia, con 17. El horror de todos los años, ante el que hay que seguir gritando”.

El resumen del Telediario también puso el foco en el año político que se ha vivido en el Congreso de los Diputados y el Senado. “El tono siguió siendo bronco en ocasiones, irrespetuoso. Vergonzoso me atrevería a decir, en el lugar en el que se deberían encontrar respuestas”, comentó Tosar antes de dar paso a algunas de las frases más polémicas que se escucharon en las cámaras baja y alta durante 2022.

Un año, este 2022, en el que muchas miradas han estado posadas sobre el Congreso y el Senado.



"Ojalá sea 'paz' la palabra que defina 2023"

Por todo esto, y mucho más, Luis Tosar dijo que le había tocado representar “un año con cara de malo”. Aunque, para que no fuese todo negativo, también hizo un repaso por algunas de las noticias positivas que nos ha dejado el último año. Por ejemplo, el descubrimiento por parte de científicos españolas de las células malignas que se desprenden del cáncer y la sincronización de un grupo de médicos para salvar a un niño de dos años.

También, que en 2022 se vendieron un 25% más de libros que en 2021. “Se lee más. Eso es una muy buena noticia, porque la sinrazón se puede curar leyendo”, reivindicó Tosar, que también hizo un repaso de las grandes figuras del mundo del deporte, la cultura y la sociedad que fallecieron el año pasado.

Científicos españoles descubrieron las células malignas que se desprenden del cáncer. Otro grupo de médicos se sincronizó para salvar a un niño de dos años.

Esto también ocurrió durante 2022



"Se lee más. Eso es una muy buena noticia, porque la sinrazón se puede curar leyendo", dice 2022



“Yo me voy, pero empieza un nuevo año en el que todo volverá a estar por hacer. Será un año que empieza en guerra, pero ojalá, y este es mi último deseo, sea paz la palabra que lo termine definiendo”, dijo Luis Tosar, la voz del 2022 en TVE, para despedir este resumen con lo más destacado del año.

365 días dan para mucho. Hoy hemos recorrido un pequeño fragmento de todo lo que ocurrió en 2022



Elogios para el resumen de TVE

Como en años anteriores, el Telediario y Carlos del Amor también se llevaron los elogios de los espectadores por su reportaje resumen del año. Entre quienes reconocieron públicamente su trabajo encontramos a rostros conocidos de nuestro país, como Jordi Évole y Gabriel Rufián.

“El resumen 2022 es una joya televisiva. Lo hace la tele pública donde -a pesar de algunos políticos- todavía quedan equipos que lo bordan. Este lo capitanea Carlos del Amor y nos dejan claro que nos salvará la cultura, la educación y el humor”, destacó el presentador de laSexta. “Maravilloso resumen 2022 y maravilloso Luis Tosar. Servicio público puro de Carlos del Amor y equipo”, comentó, a su vez, el dirigente de ERC.

