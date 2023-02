Elsa Ruiz explica ahora cómo fue su salida de 'Todo es mentira' y pide trabajo: “No quiero dar pena”

Tres años después de su salida de Todo es mentira, y ya recuperada tras dejar la televisión por problemas de salud mental, Elsa Ruiz ha decidido contar en sus redes sociales qué ocurrió en su despedida del programa de Risto Mejide y aprovechar para pedir trabajo.

La broma de Elsa Ruiz explicando por qué no sigue en 'Todo es mentira': "Habéis tenido siete meses para daros cuenta"

Más

En un vídeo subido por ella misma a Twitter, la cómica explica que decidieron dejar de contar con ella de un día para otro, aludiendo al protocolo Covid. Sin embargo, tiempo después fue consciente de que no era más que “una excusita”, y lamenta que no la dejaran despedirse de la audiencia como sí hicieron con otro compañero como Miguel Lago.

“Imaginaos a una chica que está de colaboradora en un programa de televisión de una importante cadena a nivel nacional, que es una gran oportunidad para ella, y que un día volviendo a su casa desde ese mismo programa, la llama la directora para decirle que, a partir del día siguiente, ya no vaya más”, comienza contando, en tercera persona.

“La directora le dice que dejan de contar con ella porque van a contar con menos colaboradores debido al protocolo Covid, algo que parece lógico para evitar contagios. Pero luego ve que los siguientes días en ese programa no dejan de pasar colaboradores y tertulianos diferentes y entonces se da cuenta que lo del Covid era más bien una excusita, y que te lo has tragado”, añade la cómica.

“No quiero dar pena, lo que quiero es trabajo”

Elsa Ruiz lamenta el despido “de un programa en el que llevaba desde los pilotos”. Pero más aún, que no pudiera despedirse y que “sencillamente desapareciera”. “Esta chica, tiempo después, se entera de que uno de los colaboradores que llevaba desde el principio en ese programa, dejó de estar... pero a él si que le dejaron despedirse. Y esta chica, pese a que comprende que este mundillo es así, no deja de pensar por qué a él si y a ella no”.

“La chica soy yo”, termina asegurando la excolaboradora de Todo es mentira, que recuerda que tuvo que dejar la televisión y su colaboración en el formato Sobreviviré de Mitele Plus para tratarse de problemas de salud mental, y que una vez recuperada busca reincorporarse al medio ya sea delante de las cámaras, o como guionista. “Soy más cosas además de una mujer trans. No quiero dar pena, lo que quiero es que me den trabajo”, concluye.