Emma García cortó a Ana María Aldón por hacer una petición a la dirección de 'Fiesta'

Cada vez que Ana María Aldón y Aurelio Manzano coinciden en el plató de Fiesta, hay zapatiesta. La bronca de este sábado no fue ni más ni menos intensa que las anteriores, pero la exmujer de José Ortega Cano hizo una crítica que molestó bastante a la presentadora del programa, Emma García.

“No puedo hablar”, se quejó reiteradamente mientras el tertuliano exponía sus argumentos sin dejarle hacer las puntualizaciones que ella consideraba oportunas.

“No puedo hablar porque él es el protagonista, así que que responda él por mí y ya está”, exclamó indignada. La cuestión es que Aldón hizo este aviso mirando a la dirección del magacín, situada tras las cámaras, y eso no gustó a la presentadora.

“Ana María, ¿me dejas hacer mi trabajo?”, le preguntó Emma García muy seria. Se hizo un breve silencio en plató que fue roto por el aplauso de una de las tertulianas y varias personas del público. Aldón se lo tomó como una bronca en toda regla: “Me resulta bastante impactante que sea yo la que no te deja hacer tu trabajo”.

“En este caso, sí, y otras veces se lo he dicho a otros. Yo sí que no tengo ningún problema con ninguno”, defendió la periodista vasca. “Te estás dirigiendo a la dirección del programa para que te deje hablar y aquí la que da los turnos soy yo”, le recordó con un tono de voz bastante sosegado y dejando claro que no era su intención amonestarle: “Esto no es ninguna bronca, es una realidad que me compete a mí”, matizó.

Pero Aldón, entre molesta e indignada, se lo tomó como tal y le reprochó que no le diera el turno de palabra cuando se lo pedía, por lo que García insistió en que su función es moderar el debate: “No te lo tomes como una bronca. Lo único que te estoy diciendo es que si tienes que pedir el turno, me lo pidas a mí. Te lo he dado cuando ha terminado Aurelio, y tú a lo mejor lo querías antes, pero te lo he dado ahora. Ya está, no hay más”.

La entrevistada aceptó las normas sin estar de acuerdo: “Bueno, pues que termine de hablar y haga él la entrevista. Yo necesito puntualizar las cosas en el momento en el que él me las dice”. Así pues, la presentadora pidió al colaborador que repitiera su pregunta para que continuara el debate habiendo aclarado ya cuál es la función de cada cual.