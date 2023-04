Emma García cortó de raíz a un entrevistado de 'Fiesta': “No te aguanto, ya está”

Momento incómodo el vivido este domingo 23 de abril en Fiesta por la intervención del periodista argentino Javier Ceriani, que tuvo que ser cortado por Emma García tras veinte minutos de conexión por sus faltas de respeto a Saúl Ortiz y al equipo del programa.

El magacín de Telecinco invitó a participar al mencionado periodista, un colaborador de la televisión de Miami que ha asegurado que Gerard Piqué mantuvo un romance con Saúl Ortiz en base a un bulo de redes sociales. Una información que tuvo que argumentar ante uno de los protagonistas, el periodista y también tertuliano de Fiesta, y por la que se negó a pedir perdón a pesar de que le indicaron por activa y por pasiva que se trataba de una noticia falsa.

“¿Podemos empezar diciendo que el de la foto no es Saúl?”, intervino en un momento dado Emma García, tras desmontar la “prueba” principal de la información. “No soy el de la foto. Nunca he tenido una relación sentimental con Piqué ni creo que la vaya a tener en la vida”, insistió por su parte Ortiz, que invitó a Ceriani a enterrar el hacha de guerra y zanjar el tema para que no siguiese difundiéndose por los medios de comunicación.

Emma García: “No me gustan las tonterías”

En la misma línea se pronunció la presentadora de Telecinco, que sugirió al invitado que pidiese perdón por haber difundido un bulo: “Llegados a este punto, todos llevamos muchos años y uno cuando se equivoca lo normal es que uno pida disculpas y admita sus errores. ¿Tú tienes que decir algo al respecto?”.

“Estoy dando la cara”, dijo Ceriani, que lejos de reconocer que era una información inventada, se dedicó a desviar el foco deslizando que “Piqué tiene asuntos más graves de los que preocuparse”. “Lo único que te puedo ofrecer es darte derecho a réplica. Te invito a mi programa para que aclares que no eres tú el de la foto”, propuso finalmente a Saúl Ortiz, indignando profundamente a Emma García.

“Javier, vaya generosidad, manda narices”, espetó la presentadora, mientras Saúl aseguró que aceptaba la oferta si le pagaba el viaje. “¿No tienen plata en Fiesta?”, cuestionó el invitado, agotando definitivamente la paciencia de García. “En Fiesta tenemos mucha educación, querido Javier. A mí me ha dejado de hacer gracia esta historia. Y mira que tengo humor, pero contigo se me ha acabado. Que no te aguanto, ya está. No me gustan las tonterías y como esto se ha pasado a la tontería, no me gusta”, sentenció la presentadora.

“¿Por qué no hablas de todo lo que he sacado de Shakira y Piqué?”, preguntó entonces el periodista argentino. “Porque no me da la gana. Ya está. Si queréis decir algo más... yo por mí he terminado la conversación”, zanjó Emma, que dejó que sus colaboradores terminasen de cerrar sus cuentas pendientes con el invitado.

Saúl Ortiz propuso de nuevo cerrar la polémica con unas disculpas públicas, pero no hubo manera. “Piqué tiene que estar preocupado por las cosas que tiene filmadas Shakira y que va a empezar a sacar”, volvió a decir Ceriani. “Javier. Piqué tiene muchas cosas que hacer, nosotros también. ¿Vas a seguir por ahí o vas a decir algo diferente a lo que has dicho hasta ahora? Di lo que te dé la gana, pero no me hagas perder el tiempo porque estamos en un programa en directo. Te ha dicho varias veces Saúl si quieres decir algo, como lo que dices es que Piqué tiene muchos problemas y ya te lo hemos oído... ya está”, dijo la presentadora.

“No me tomen por tonto”, se quejó el invitado. “Tonto no eres, y te digo una cosa: no nos tomes a nosotros por tontos tampoco”, aseguró Emma García, que esta vez sí, despidió la conexión: “Nada más. El tema ha quedado clarísimo, gracias y buenas tardes”.