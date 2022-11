Emma García se pone firme en 'Fiesta' para defender a Rocío Carrasco: “No juzguemos tan a la ligera”

Con permiso del culebrón entre Jorge Pérez y Alba Carrillo, el plató de Fiesta vivió este domingo un intenso debate en torno al último capítulo judicial de Rocío Carrasco. El programa de Telecinco informó en su emisión dominical que el Tribunal Supremo ha desestimado la demanda que la hija de Rocío Jurado presentó contra Olga Moreno después de que esta última cuestionara su relato en una entrevista en el Deluxe, allá por 2019.

“Si te separas y tu pareja se lleva a tu hijo, supuestamente, ¿tú irías a buscarlo? A dónde sea, ¿verdad?”, preguntó entonces Olga a la periodista Paloma García-Pelayo, que respondió afirmativamente. Tras declaraciones como éstas, Rocío Carrasco alegó que Olga Moreno había sido vulnerado su derecho al honor, y solicitó por ello 150.000 euros a la entonces pareja de Antonio David Flores. Sin embargo, un juez ha desestimado ahora la demanda argumentando que Rocío “se ha prestado a participar en programas de este tipo, no pudiendo pretender que se proteja su honor frente a expresiones objetivas”.

Tras recoger esta información, Fiesta se convirtió en un duelo dialéctico entre Alejandra Rubio y Amor Romeira, defensoras confesas de Rocío Carrasco, y Makoke y Gema Fernández, que se posicionaron a favor de Olga Moreno. Las dos últimas insistieron en la misma idea, que Makoke resumió con las siguientes palabras: “Creo que Olga está en su derecho, más que nadie, de hablar de ese tema porque ahora mismo es la que tiene a sus hijos con ella”. De hecho, la ex de Kiko Matamoros fue más allá y exclamó en un momento dado: “¡Si la primera que ha puesto el tema de sus hijos en televisión ha sido la madre [Rocío Carrasco], por favor”.

Alejandra Rubio calificó esta afirmación de “barbaridad”, mientras que Amor Romeira acusó a Makoke de tener “poca empatía” con Rocío Carrasco. “Ha puesto su vida en la palestra, la ha convertido en un asunto de interés público del que todo el mundo podía hablar. La primera que cruzó la línea y se metió a hablar de sus hijos fue ella”, insistió, por su parte, Fema Fernández.

“Lo mismo que tú estás pidiendo a ella que empatice, yo creo que muchísima gente de esta sociedad ha empatizado en ese momento con esa pregunta que le hace Olga a la periodista [Paloma García-Pelayo] cuando dice '¿tú irías a buscar a tu hijo al fin del mundo?', porque todas las madres haríamos eso”, añadió la tertuliana. “A lo mejor hay madres que no están preparadas psicológicamente, que no están bien y que están sufriendo por una situación”, señaló Amor. “¿Durante cuánto?”, preguntó Gema Fernández. “¡Durante el tiempo que sea!”, respondió la 'gran hermana'.

Emma García, a Makoke: “Déjame hablar, hija”

Emma García, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó la palabra para salir en defensa de Rocío Carrasco. “Qué fácil es hablar cuando una persona está bien a nivel mental. Es tan fácil hablar y juzgar... Pero si nos ponemos en la situación de cada mujer y de cada persona...”, apuntó la presentadora antes de ser interrumpida por Makoke. “Por eso no quiero entrar, Emma, pero Olga tiene derecho a cuestionar”, recalcó la colaboradora antes de que Emma retomara su reflexión.

“Ha aguantado bastante Rocío Carrasco en este sentido (...) Creo que ha contado bastante para intentar entender cómo lo ha debido pasar y por qué ha actuado como...”, dijo antes de ser nuevamente interrumpida por Makoke. Esta vez, obligando a la presentadora a ponerse firme. “Déjame hablar, hija, que he estado calladita escuchándoos a todos y no ha manera de decir ahora dos palabras seguidas. Por favor, de verdad, con lo que me cuesta. Mira que he estado callada, que hasta yo misma he estado asombrada”, señaló entre risas la presentadora, que dejó un último apunto sobre el tema Rocío Carrasco-Olga Moreno antes de cambiar de asunto: “Que no juzguemos tan a la ligera, de verdad. Hay que ponerse en la piel de cada uno, que ha debido de ser complicado. Para una parte y para otras”.