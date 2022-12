Emma García se pronuncia sobre el futuro de Alba Carrillo y Jorge Pérez como colaboradores en 'Fiesta'

Desde que el programa Fiesta diese a conocer la infidelidad de Jorge Pérez con Alba Carillo durante la fiesta de empresa de Unicorn Content, hace ya casi un mes, el escarceo ha servido de contenido principal a muchos de los programas de Telecinco. Tanto los programas de la propia productora, que difundieron los vídeos en sus espacios, como Sálvame, de La Fábrica de la Tele, han sacado rédito a una polémica que aún no parece próxima a acabar, aunque sus protagonistas estén ausentes.

Es por ello, que no está claro cuál será el futuro profesional de los implicados, pero Emma García, como presentadora de Fiesta y habiendo estado presente desde el inicio del conflicto, ha querido despejar algunas dudas con una entrevista a la revista Lecturas.

Al ser preguntada por la continuidad de Carrillo y Pérez como colaboradores, la presentadora afirmó lo siguiente: “Ella en principio sigue siendo colaboradora de Fiesta, pero Jorge no sé, porque no lo he vuelto a ver”. Así, García entrevé que el futuro del guardia civil sigue siendo una incógnita incluso para ella.

“Son adultos y sabían dónde se metían”

Más allá del futuro profesional de ambos, García también ha querido hablar sobre el principal afectado por esta situación, Alicia Peña, la mujer de Pérez, a la que se ha señalado en programas.

“Ella estaba en su casa y se ha encontrado con el pastel. Los demás son víctimas de las consecuencias, pero son adultos y sabían dónde se metían”, ha declarado.

Carrillo y Pérez, alejados de los platós

A Carrillo la vimos casi por última vez sometiéndose al polígrafo del Deluxe, donde reincidió en sus duras críticas a la productora para la que ella trabaja. Tras momentos de tensión y desplantes en el plató del propio Fiesta, permanece igualmente ausente y sin fecha de vuelta prevista en Ya es mediodía.

Por otro lado, el exguardia civil no ha vuelto a intervenir en televisión desde que el tema salió a la luz, si bien ya mandó un burofax como respuesta al polígrafo de la modelo y, según Isabel Rábago, planea responder y relatar su versión de los hechos, aunque “asesorado” legalmente. En todo caso, la periodista ya insinuó que su aún compañero no tenía intención de volver a los medios tras lo ocurrido.