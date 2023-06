Emma García reprocha a Makoke que use el final de 'Sálvame' para criticar a Kiko Matamoros: “Con lo laboral no se juega”

Como era de esperar, la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo fue uno de los temas estrella del domingo en Fiesta. El magacín de Emma García dedicó su primer bloque al enlace, pero también emitió un mensaje de Makoke dirigido los recién casados.

La tertuliana y exesposa de Matamoros grabó un vídeo con el equipo del programa lleno de “ironía y bastantes dosis de mala leche”, como así lo definió Beatriz Cortázar. Y es que en la pieza, Makoke dice sentirse “triste y compungida” por no haber estado en el envite de su “queridísimo exmarido”, con el que lleva años envuelta en un continuo intercambio de reproches. Además, habla de las papillas que supuestamente hacía a Matamoros, de los ronquidos de éste y le dice lo siguiente a Marta: “Espero que su luna de miel haya comenzado bien y no como comenzó la mía, discutiendo”.

Sin embargo, antes de emitir esta pieza, Fiesta emitió una especie de making of con algunas frases que Makoke soltó a la redactora del programa que estaba junto a ella en la grabación. Y entre dichas frases se coló la siguiente: “No tengo ni idea de dónde se irán [de luna de miel], pero yo, si fuera él, no me iría muy lejos y aprovecharía para trabajar, porque luego se va a quedar sin trabajo”.

Makoke se refería, claro está, al inminente final de Sálvame, que se producirá el viernes 23 de junio -no así el del Deluxe, recientemente fijado para principios de julio-. Y aunque la frase fue pronunciada en un vídeo aparentemente cómico, Emma García afeó a su compañera que bromeara con un asunto tan delicado como es el laboral. “Oye, está muy irónica y hasta puede resultar graciosa si no eres Kiko Matamoros, pero con el tema del trabajo no se juega”, dijo la presentadora.

“Se nota que Makoke no iba a estar aquí en el momento de emitir estos mensajes. Tampoco iba a estar aquí en el momento de escuchar la respuesta de Kiko Matamoros”, añadió Beatriz Cortázar antes de que Emma García insistiera en lo dicho anteriormente: “[El vídeo] Está cargado de humor si no eres el responsable, pero, insisto, hay temas, como el laboral, con los que yo no jugaría”.

En cualquier caso, Kiko Matamoros debió tomar nota de la recomendación de Makoke, porque unas horas después de que se emitieran estas declaraciones, el tertuliano fue fiel a su cita con Supervivientes: Conexión Honduras, donde comentó desde plató toda la actualidad del reality.