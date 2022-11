Los Emmy Internacionales dejaron sin premio a la candidata española y encumbraron a Reino Unido

España volvió a quedarse a las puertas de un nuevo Emmy internacional. La coreana YeonMo se llevó la estatuilla a la mejor telenovela, categoría a la que aspiraba también Dos vidas de TVE.

'The White Lotus' amplía su estancia en HBO con su renovación por una temporada 3

Saber más

La ficción creada por Josep Cister Rubio, y con Alba Lucío e Irene Rodríguez como coordinadoras de guion, se fue de vacío en la 50ª edición de los galardones, que encumbró a las británicas Vigil: conspiración nuclear y Sex Education como triunfadora. Y, en general, a Reino Unido, adonde se fueron siete de los 15 premios entregados.

Noche muy británica en los Emmy Internacionales

En primer lugar, el thriller protagonizado por Suranne Jones y Rose Leslie, que puede verse en España a través de Movistar Plus+, se llevó el Emmy Internacional a la mejor serie dramática, el más importante de esta derivación de los Emmy que reconocen lo mejor de la producción televisiva que se realiza fuera de Estados Unidos. Se impuso así a otros títulos de gran calado como Lupin y Narcos: México, ambos de Netflix.

Por otro lado, la producción de Netflix con Asa Butterfield, Emma Mackey y Gillian Anderson obtuvo el premio a la mejor comedia, superando a la mexicana Búnker, a la francesa On the Verge y a otra ficción compatriota, Dreaming Whilst Black.

En la misma línea, Reino Unido también se llevó el premio a mejor miniserie, para Help, y también al mejor actor para Dougray Scott, por Irvine Welsh's Crime (Britbox). En el apartado femenino, la francesa Lou de Laâge fue condecorada por Le Bal des Folles.

Palmarés de los Premios Emmy Internacionales 2022

Mejor comedia: Sex Education (Reino Unido)

Mejor drama: Vigil (Reino Unido)

Mejor interpretación masculina: Dougray Scott por Irvine Welsh's Crime (Reino Unido)

Mejor interpretación femenina: Lou de Laâge in Le Bal des Folles (Francia)

Mejor documental: Enfants De Daech, Les Damnés De La Guerre (Francia)

Mejor Telenovela: YeonMo (Corea del Sur)

Mejor serie de formato corto: Rūrangi (Nueva Zelanda)

Mejor TV-Movie/Mini-Serie: Help (Reino Unido)

Mejor animación infantil: Shaun the Sheep: Flight Before Christmas (Reino Unido)

Mejor programación de artes: Freddie Mercury: The Final Act (Reino Unido)

Mejor programa factual o de entretenimiento infantil: My Better World (Sudáfrica)

Serie de imagen real infantil: Kabam! (Países Bajos)

Mejor programa de prime time en USA en habla no inglesa: Buscando A Frida (EE.UU)

Mejor programa de entretenimiento no guionizado: Love on the Spectrum – Temporada 2 (Australia)

Mejor documental deportivo: Queen Of Speed (Reino Unido)