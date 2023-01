La emoción por Mecano hizo que Rodrigo Vázquez desvelase la respuesta en 'El Cazador'

El Cazador ha vivido una situación tan curiosa como divertida en la entrega de este martes, 10 de enero. Rodrigo Vázquez ha sido “culpable” de dicho momento, al dejarse llevar por la emoción de ver escrita una de las canciones más famosas de Mecano entre las preguntas.

TVE prepara 'La Noche de La Promesa' con una edición especial de 'El Cazador'

Más

“No me mires, no me mires, déjalo ya que no me he puesto el maquillaje je je” leía y al instante caía en que acababa de dar la respuesta al concursante y al cazador porque debían completar ese final de estrofa con el “je je”.

“¡Ay! Perdón, perdón... No has escuchado nada, ¿no?”, lamentaba arrepentido, mientras el participante aseguraba no haberse enterado. “Me he dejado llevar por el ritmo”, añadía el próximo copresentador del Benidorm Fest 2023 (junto a Mónica Naranjo e Inés Hernand).

Desde las alturas, David Leo se reía ante el gazapo, antes de que se marcase la respuesta correcta que - como era de esperar- era la tarareada. Miguel Ángel, con esta respuesta, lograba el pase a la “caza final”, para acompañar a Edgar.