El enfado de Emma García con Rosa López por un comentario: “No me ha hecho ni puñetera gracia”

Rosa López acudía este domingo a Fiesta para presentar su nuevo single, '1930', una canción dedicada a las personas trans que luchan por sus derechos, pero que no tiene videoclip porque ninguna marca quería relacionarse con ello, aseguró ella misma.

Momento incómodo de Verónica Romero en 'Fiesta' por unas palabras de la madre de Casademunt

Más

A pesar de tales consecuencias, la cantante explicó a Emma García que está pasando por uno de sus mejores momentos profesionales y personales. Algo que recordó a la presentadora otra época menos dulce de la artista, en la que perdió la voz por un pinchazo (que ya relató en el programa de Bertín): “No me termina de entrar en la cabeza”, lamentaba la vasca y le daba la palabra a la invitada.

“Las cuerdas no dejan de ser un músculo y si acabas forzándolo peta, pero eso está a la orden del día de cualquier cantante y es algo que he dejado atrás hace tiempo. Lo más bonito es que todavía puedo seguir cantando”, expresó la ganadora de Operación Triunfo 1.

Pero Emma insistió: “Me refería a esa mala praxis, no fue que te quedases sin voz...”, y Rosa la interrumpió demostrando que no quería hablar de ello: “Es algo que quiero dejar atrás porque no merece la pena, porque no suma, a ti igual te suma para el programa”, añadió.

Estas últimas palabras provocaron el enfado de la presentadora: “No, no te equivoques. No me ha gustado que me digas que 'esto igual te suma para el programa', no me ha hecho ni puñetera gracia, perdóname. Te estoy tratando con todo el cariño que te tengo y te he hecho una pregunta con todo el respeto y como me ha sentado mal te lo quiero decir. Yo trato con cariño y respeto y me gusta que me traten igual”.

Rosa se arrepintió al momento y pidió disculpas en varias ocasiones, y con risa nerviosa: “Lo siento. Es que me pongo nerviosa, a veces pagan justos por pecadores”.

Finalmente, Emma intentaba hacerlo todo nada y ambas se abrazaban: “Me alegro que podamos hablar las dos y aclararlo. No pasa absolutamente nada. Y aquí se queda. Te admiramos y me alegro de la evolución que has tenido”.