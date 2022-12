Enfado de Rosa López contra 'Fiesta' por sus preguntas sobre Chenoa: “Hacéis un cómic de nuestras vidas”

Aunque Rosa López trató de zanjar la polémica que había surgido por sus aparentes desavenencias con Chenoa tras años de amistad, Fiesta optó este domingo 18 por reabrir el asunto, preguntando directamente a la ganadora de OT 1 por el distanciamiento con su compañera de edición. Y lo que consiguieron fue enfadar visiblemente a la cantante.

'Sálvame' insinúa el origen de la 'ruptura' entre Chenoa y Rosa, que lanza un comunicado contra la prensa

Las palabras fueron grabadas durante la presentación de Grandes éxitos, el formato de Movistar Plus+ en cuya presentación actuó junto a Geno y Vero, en la noche del lunes 12. Preguntada de forma directa por Chenoa, afirmó: “No me voy a dejar llevar por la prensa... porque a veces nos ponen arriba y otras, me parece súper tóxica”.

“No voy a alimentaros más”

Además de recalcar que la juez de Tu cara me suena y ella son amigas, pese a lo que se infería de las declaraciones previas de aquella, y agregó: “Me imagino que le habrá salido a la chiquilla decir eso, pero no sé... Nos llevamos muy bien, nos queremos muchísimos y nadie va a romper lo que tenemos”.

Al continuar con las preguntas, referidas a su ausencia de otros acontecimientos y reuniones de extriunfitos de la primera edición, reiteraba que “es normal que no te veas todos los días”.

Con la repregunta, López se plantó: “No voy a alimentaros más. Tú vete con tu feria, que yo me voy con la mía. ”¿Qué parte no entendéis de que somos amigos?“.

“Hacéis un comic de nuestras vidas”

Rosa agregó: “Te contesto por educación”, antes de afear las preguntas: “Hacéis un comic de nuestras vidas y eso no se puede hacer”. La artista decidió parar la conversación al continuar, asegurando “respeto” por la reportera, en un encuentro acaecido horas antes de que se pronunciara a través de Instagram para criticar a la prensa.

“No procede en ninguno de los casos que alguna prensa hable mal de ninguno de mis compañeros, ni tampoco que me metan en polémicas que yo no he empezado, ni creado”, escribió entonces, en unas palabras que ahora bien pueden entenderse como reacción a este incidente, y al tratamiento en otros programas como Sálvame de la ruptura de relaciones entre las amigas. Con la emisión de este clip, Fiesta vuelve a alimentar precisamente esa polémica.