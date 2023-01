Enganchón de Risto y Esperanza Aguirre por interrumpir su monólogo: “Estás repitiéndote”

Desde que Esperanza Aguirre fichó como tertuliana de Todo es mentira, son habituales los 'enganchones' o momentos de tensión entre la ex del PP y el presentador del programa de Cuatro. El último tuvo lugar este martes 10 de enero cuando Risto Mejide interrumpió la intervención de su compañera en varias ocasiones por extenderse demasiado.

Risto llama al orden a Esperanza Aguirre en Cuatro: "¡Por favor, está hablando ella!"

En un momento de la tarde, la atención del formato vespertino se centró en la política a causa de una noticia de actualidad: las obras en el metro de San Fernando de Henares que están obligando al desalojo de vecinos y por las que la alcaldesa de la localidad ha señalado a la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, pues la inauguración de la línea tuvo lugar bajo su mandato.

Risto, a Aguirre: “Estás repitiéndote”

Aguirre aprovechó su altavoz en Mediaset para defenderse: “San Fernando de Henares es un municipio con una orografía muy complicada y tienen muchos problemas antes del metro, con el metro mucho más, y también después. La alcaldesa me echa la culpa a mí, pero yo no soy ni de la ingeniería, ni de la constructora, ni del metro. Pero como yo soy mediática...”, comenzó diciendo.

“Desconozco por qué me echan la culpa a mí, pero tengo la satisfacción de decir que cuando fui presidenta hice 100 km de metro nuevos con sus estaciones”, agregó en una explicación que derivó por otros derroteros, incluyendo anécdotas, y que a juzgar por lo que le dijo Risto se extendió más de lo necesario.

“¿Has acabado?”, le preguntó el presentador, interrumpiendo la intervención de Aguirre cuando llevaba dos minutos hablando. “Un minutito”, le dijo ella, que quiso seguir explicándose ante los gestos de descontento de Mejide.

“Esperanza, llevas mucho más de seis minutos, espero que te des cuenta, eh”, le advirtió él, volviendo a interrumpirla. “No. Llevo exactamente cuatro y medio, y vosotros habéis estado diez”, dijo la política, que realmente llevaba algo menos de cuatro.

Risto, en tono serio, dijo que “se me han hecho eternos porque estás repitiéndote”. “A mí [se me han hecho] eternos los dieciséis de antes”, apuntó Aguirre. La tensión aumentó cuando Risto volvió a preguntar si había terminado. “No he acabado, pero te dejo que interrumpas”, comentó ella. “Ah, muchas gracias por dejarme hablar”, zanjó él, irónico.

A una invitada: “Nos veremos en los tribunales”

Esperanza Aguirre no solo tuvo un momento de tensión con Risto a causa de este tema, también se enfrentó con una de las afectadas por las mencionadas obras, Mari Carmen Ramírez, a la que Cuatro dio voz.

“Ya está bien de medias verdades, porque esta gente es muy lista, pero nosotros también. Estamos muy bien asesorados. He estudiado mucho nuestro caso y estoy preparada para hablar aquí o para tener un careo con ella en el programa. Pero lo que tengo claro es que nos vamos a ver en los tribunales, porque no vamos a parar hasta que paguen por lo que nos ha hecho, estamos viviendo un auténtico drama, nosotros y cientos de familias más”, dijo la afectada.