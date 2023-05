Un equipo de 'El programa de AR', recibido a pedradas cuando se disponía a grabar a toxicómanos

Un equipo de El programa de Ana Rosa ha sido increpado y ha sufrido un intento de agresión con piedras cuando se disponía a grabar un reportaje sobre 'La ruta toxicómana' que tiene desesperados a los vecinos de Arroyo del Fresno, en Madrid.

Ana Rosa saca pecho ante sus compañeros de Unicorn Content: "Esto es el principio"

Más

La periodista Noelia Cañas y su compañero cámara se habían desplazado hasta esta zona de la capital para intentar acceder a un poblado de chabolas en las que, supuestamente, se venden drogas. Pero cuando se disponían a recoger testimonios para el programa de Telecinco, han sido expulsados bajo la amenaza de ser agredidos a pedradas que finalmente no han alcanzado su objetivo.

Así lo ha contado la propia reportera este martes en conexión con Ana Rosa Quintana. “Hemos accedido a ese poblado, hemos intentado hablar con ellos, y vamos a ver lo que ha ocurrido cuando nos hemos acercado”, ha dicho antes de dar paso al vídeo, en el que se ve cómo intenta dialogar con uno de los implicados mientras este, a lo lejos, le grita: “No queremos nada de la televisión, ¡fuera!”.

“Nos vamos”, dice Noelia Cañas cuando ve que su interlocutor amenaza con agredirles. “Tira la piedra, por favor, que ya nos vamos”, añade, al tiempo que pide disculpas por molestarles.

A continuación se ve a los dos profesionales de Mediaset ya en el coche, intentando salir de la zona sin que les alcance ninguna piedra. “La va a tirar. Y ahora tirará otra. Está buscando otra”, dicen mientras ponen el vehículo en marcha.

La respuesta de Ana Rosa ha sido contundente. “No pasó nada, pero qué valor has tenido porque estos tíos son zombis, están colocados hasta arriba. Que un ciudadano libre, español, no pueda transitar por donde le dé la gana... tenemos un problema”, ha dicho la presentadora de Telecinco.

Noelia, por su parte, ha explicado su versión de los hechos: “No nos recibieron bien. Lo primero que nos dijeron fue que nos marchásemos. Les dije que queríamos hablar con ellos para que nos dieran su versión, pero no fue posible”. “Enhorabuena por este reportaje. Al final se juegan el tipo”, ha agregado Quintana.