El error de 'Supervivientes 2023' que casi deja sin recompensa al desterrado y el guiño de Diego a Lola ('Tentaciones')

La segunda entrega de Supervivientes 2023: Conexión Honduras vivió un momento cómico entre Ion Aramendi y Jaime Nava, que casi le costó la recompensa. Ocurrió cuando el presentador le propuso al desterrado jugar a Reacción en cadena, y deducir una tercera palabra a partir de dos que le daba él:

“Guinda y Jaime” le decían al concursante y añadían que la respuesta empezaba con “R”. Él se quedaba desconcertado y dijo varias pero no eran correctas, por lo que se iba a quedar sin la comida que le ofrecían. Hasta que Aramendi exclamó: “¡Lo tuyo!” y Nava dedujo que era “Rugby”.

El público aplaudió pero él seguía sin entender la relación entre “Guinda y Jaime”, a lo que el presentador explicó que era como le llaman a la pelota de dicho deporte: “No le llamamos melón”, aclaraba el concursante. Al caer en el error Aramendi pedía disculpas entre risas, porque había acabado bien la prueba, aunque el desterrado casi se quedaba sin comer.

Todo ello en una entrega en la que varios concursantes tuvieron manjares: Adara celebró su cumpleaños con una tarta que decidió compartir con Gema; y algunos otros disfrutaron de flan con nata tras la prueba.

Diego aprende a tragarse el orgullo y lanza una indirecta a Lola

Tras la salida de Nava de la playa, Diego se quedó aislado de unos compañeros con los que no conecta. Menos aún cuando no le hicieron caso y escogieron la playa que él no quería.

Pero al pasar los días, sintió que ese aislamiento no le hacía bien y se vino abajo frente a Ginés. El tiktoker le aconsejó que hablara con ellos y se disculpara, que tanto orgullo no le hacía bien y Diego se lo agradeció entre lágrimas: “Hacía años que no lloraba. Llevo mucho perdiendo gente por mi orgullo. Perdí a la chica que más me quería por eso”, aseguró.

Y después se acercaba a sus compañeros para disculparse: “Por primera vez en 30 años quiero tragarme el orgullo, pedir perdón por el arrebato. Quiero empezar a mejorar eso”, dijo y el resto le abrazó aceptando el perdón.

Ya en plató, preguntaron a Lola si creía que era la chica de la que hablaba: “Es un chico que no suele llorar, es súper mega hiper orgulloso, pero al llegar a la isla dijo que quería cambiar eso. Ginés le ha abierto los ojos, y me alegra que lo haya hecho. Sobre todo porque Supervivientes es grupo. Yo a Diego le quise muchísimo, no sé si lo diría por mí”.