Escándalo en Cope: un periodista, acusado de estafar a sus compañeros con un falso tratamiento contra el cáncer

Inesperado y doloroso terremoto interno en la Cadena Cope, y en concreto en uno de sus equipos más unidos y con vertiente “televisiva” como es el de deportes. La “familia” que permaneció unida en el año 2010 para hacer el trasvase de la Ser a la Cope, cuando la emisora del grupo Prisa decidió despedir a Paco González, ha descubierto cómo uno de sus miembros habría estafado cientos de miles de euros al resto.

Aunque la historia ya recorría distintas redacciones de España, ha sido El Confidencial el medio que se ha atrevido a publicarla: G.V. (al que luego El Mundo ha identificado como Guillermo 'Willy' Valadés) se habría inventado que tiene un tumor cerebral con metástasis en la espalda, y que sus únicas opciones de supervivencia pasaban por un tratamiento experimental en la Clínica de Navarra que ascendía a 10.000 euros a la semana.

El anuncio de Valadés, que se produjo hace cerca de un año, hizo que sus compañeros respondiesen a ese sentimiento de “familia” y no dudasen en ayudarle. Su íntimo amigo Paco González, junto al resto de pesos pesados del área de deportes Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Xuancar González; no dudaron en pagarle el tratamiento destinando para ello el bonus de la sección. Como explica El Confidencial, por lo tanto no afectó a sus nóminas, sino que prácticamente de forma íntegra absorbió esa partida “de una cantidad que dispone la Cope a modo de incentivo para el equipo”.

Las noticias que les llegaron de la baja de Valadés (que formaba parte del equipo de producción y dirigía la web del programa Tiempo de Juego) fueron positivas, y señalaban que el tratamiento funcionaba. Incluso no hubo problema cuando el precio del tratamiento subió a 16.000 euros semanales para supuestamente incorporar unos fármacos aún más caros. Pero hace unos días el resto de sus compañeros descubrieron que en la Clínica de Navarra, con la que la Cadena Cope además tiene relaciones comerciales, no había ningún paciente con el nombre de Guillermo Valadés. Para entonces, según ECD, ya le habían entregado un total de unos 300.000 euros brutos, detallando que provenían de una partida por una prima por ser líderes (la del bonus, que suponía aproximadamente unos 50 euros al mes a cada periodista de Deportes Cope en toda España), y de otra partida como anticipo de sus futuros contratos.

'Willy' dejó entonces de coger las llamadas de su “familia”, empezando por las de Paco González y siguiendo por las del resto, alertados por el presentador de Tiempo de Juego sobre sus sospechas. Según el citado medio, cuando éste al fin respondió a Paco González, “hubo un cruce de amenazas entre el presunto estafador y el presunto estafado”. El Confidencial también asegura que la reacción de Manolo Lama al descubrir lo que pasaba incluyó “gritos y golpes contra el material de oficina”.

Como explica El Mundo, Valadés era “pieza fija de todas las labores y los festejos del grupo en los últimos años”, razón importante para dirimir si la historia alcanzará la vía judicial, tras ese “cruce de amenazas” que asegura El Confidencial. A ese medio, miembros del equipo dicen que debe ser la emisora la que se explique, pero la Cope ya se ha desmarcado asegurando que Valadés no forma parte de su plantilla porque tenía un contrato mercantil, y que lo consideran una cuestión personal entre sus trabajadores, por lo que no tomarán ninguna medida disciplinaria. Por su parte, Valadés guarda silencio con los medios, igual que sus compañeros en redes sociales y al ser preguntados por lo sucedido.