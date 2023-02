Escándalo en la TV argentina tras la denuncia por presunto abuso sexual en el reality 'El hotel de los famosos'

El hotel de los famosos, famoso reality de la televisión argentina, se ha visto salpicado por un escándalo de agresión sexual en su más reciente edición. La actriz Flor Moyano ha presentado una denuncia por presunto abuso sexual contra Juan Manuel Martino, también actor, durante la estancia de ambos en el formato, según informa medios del país como Clarín.

La segunda edición del formato de El Trece, cuya emisión comenzó el pasado 9 de enero, había sido previamente grabado, de acuerdo a las informaciones que llegan desde Argentina. De hecho, las grabaciones terminaron, de acuerdo a la cadena, el 13 de enero, según se indicaba este mismo viernes 3, en la primera emisión tras hacerse la denuncia en firme.

La cronología de los presuntos hechos

Moyano y Martino habían iniciado una relación sentimental durante la estancia en este formato, y según se ha podido ver en las primera tres semanas de emisiones, ella no quería mantener relaciones sexuales aún con el compañero del programa. De acuerdo a lo que se expone en la denuncia presentada por ella, en un punto posterior de la grabación ambos habrían mantenido relaciones, pero sin el consentimiento de ella.

De acuerdo a Infobae, Moyano acabó hablando de lo ocurrido durante una visita de su hermana en un domingo, jornada en que los concursantes pueden recibir a familiares, y a dos compañeros de convivencia, tras lo cual se dirigió a la productora. Acto seguido, fue aislada y se le prestó atención psicológica, siendo el concursante expulsado. Su expulsión no se verá en pantalla, previsiblemente, hasta bien entrado el mes de febrero, dado el desfase del ritmo de emisión.

Todo comenzó “hace un mes”, de acuerdo a Sebastián Pampito Perelló Aciar, periodista del programa Intrusos de la televisión argentina, donde se han revelado múltiples detalles. “Hasta ese momento eran acusaciones cruzadas y no existía una denuncia. En el transcurso de estos días, Flor necesitó ayuda psicológica y empezó a tener en mente la posibilidad de iniciar una denuncia”. Finalmente formalizó sus intenciones con su equipo legal, que tiene en su poder “los vídeos de lo que se vio dentro del hotel”.

Moya se siente “juzgada” y “señalada” por su denuncia

“Agradezco a todas las personas que me están brindando su apoyo. Me encuentro transitando una situación sumamente delicada, de la cual espero poder salir pronto. Espero puedan ponerse en mi lugar y entender que transito los días más difíciles de mi vida”, escribía la afectada a través de Twitter el pasado viernes 3, poco después de haber publicado otro mensaje contundente: “No es no”.

En un siguiente comunicado, más extenso, abundaba al detallar sus sensaciones ante la reacción popular ante el tema, y reconocía sentirse “juzgada, señalada, incomprendida” a nivel popular.

“Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma. Cada día es una nueva batalla, sin lugar a dudas la más hostil”.

Entre tanto, Martino no había hecho comunicados públicos como tal, si bien había reaccionado con 'likes' a mensajes en Instagram que cuestionaban la versión de Moyano.

Sí lo han hecho sus abogados: “Está tranquilo porque, según lo que nos ha contado, nada de lo que se dice es cierto. Según nos manifestó, ellos habían entablado una relación, y en ese contexto ocurrieron cosas, pero de ninguna manera del tenor que se expresa en la denuncia”, afirmaron en Teleshow, y recoge El Confidencial, para defender que la relación sí habría sido consentida, de acuerdo a su cliente.

La productora se pone a disposición de la justicia

Por parte del programa y sus principales representantes, las reacciones han sido diversas, aunque posicionándose a favor de Moyano en todo momento.

El presentador Leandro “Chino” Leunis se manifestó en estos términos por Twitter: “Estamos desde el minuto cero acompañando la situación. Incluso ahora mismo. Por respeto y pedido expreso de Flor es todo lo que voy a decir. Jamás avalaría ningún tipo de comportamiento indebido en un programa del que soy parte”. Su mensaje, eso sí, ha recibido críticas precisamente por el hecho de que el formato no paralizó las grabaciones y trató de continuar con aparente normalidad tras trascender los presuntos hechos.

Por su lado, Boxfish TV, productora del reality show, emitía un comunicado más extenso donde recalcaban su solidaridad con Moyano y su “entera disposición” con la justicia para esclarecer lo ocurrido. “en el momento en que se estaba grabando el programa, cuando Florencia planteó que Juan Manuel Martino estaba incomodándola con sus acciones, decidimos separarlo de modo inmediato de las grabaciones”, explican, señalando que aportarán “todo elemento que sea requerido”, en alusión a las grabaciones de las cámaras.

“En Boxfish procuramos un ámbito seguro, propicio y cordial para todos nuestros trabajadores. Es por eso que, desde el primer instante, no solo hemos atendido las necesidades de Florencia, sino que además actuamos en consecuencia. Jamás hemos avalado, avalamos ni avalaremos ningún tipo de comportamiento inmoral o abusivo de nuestras producciones bajo ninguna circunstancia”, terminan.

El programa continuará su emisión con normalidad

La duda, ahora, es saber si esto afectará de modo alguno a la emisión de El hotel de los famosos. Por de pronto, en la emisión del mismo viernes se puntualizó con una mosca que el programa había sido grabado con antelación a los hechos denunciados. De cara a su continuidad, y siempre de acuerdo a Infobae, la intención del canal pasaría por continuar.

El material ha sido ya editado y está listo para su pase televisivo, por lo que no se modificaría nada de lo que estaba previsto emisión en próximos programas. “También aclararon que la denuncia recayó solo sobre Martino y no sobre el canal o la productora, motivo por el cual ellos no se ven en la obligación de modificar el material editado hasta el momento”, añaden en dicho medio, citando diversas fuentes.

Como hemos contado antes, de hecho, la previsión de acuerdo a los ritmos de emisión haría que la salida de Martino tuviese efecto a partir de mediados de febrero, sin que esto haya sido confirmado oficialmente.