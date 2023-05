La escritora Juana Dolores arremete contra TV3 en plena entrevista: “Vengo aquí a cagarme en todo”

La escritora Juana Dolores ha dejado una intervención que a buen seguro recordarán los espectadores de Més 324, presentado por Xavier Graset en el Canal 3/24, la marca todo noticias de TV3. La poetisa y actriz ha aprovechado su paso por el plató para posicionarse duramente contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, por su cobertura de los comicios del 28A, y Xavier Trias, ganador de las elecciones en Barcelona.

“¿Qué quieres que te diga, la verdad o la mentira?”, comenzaba diciendo, tras la bienvenida del presentador, iniciando desde el primer momento un tono guerrero.

“No sé... Me siento extraña de estar en la televisión pública, que valida a Junts y valida a Trias, la verdad”, decía, criticando una intervención previa, en la tertulia, de la colaboradora Iolanda Batallé. A ver si me invitas a hablar de política y tomando partido“, afirmaba, dejando ciertamente sorprendido al periodista, a quien también cuestionó por los contenidos de su programa. En concreto, por considerar que los tertulianos con los que cuenta son ”siempre de derechas“. ”A ver cuándo invitáis a un marxista y no solo los que votan a Junts“.

“Al puto viejo de Trias a ver si le cae un meteorito encima”

Tras desear que “caiga un meteorito en la Librería Ona y lo reviente todo”, aludiendo al negocio del empresario Tatxo Benet. Luego de asegurar serle indiferente la promoción de su libro, Rèquiem català, ha pedido “que las clases trabajadoras de este país se organicen y pete todo de una vez”.

Manteniendo durante la entrevista la actitud, Graset se limitaba a reír nerviosamente. Al menos, se llevaba un cumplido: “Siempre he ido a programas de televisión de mierda a hablar de mi libro, este es el único programa decente para hablar de literatura”, dijo, si bien poco después volvió a recuperar el discurso inicial y se refirió a Trias, que salió de su retiro político para postularse a la alcaldía de Barcelona con Junts.

Al político se refería como “el puto viejo de Trias”, y añadía: “A ver también si le cae un meteorito encima”, llegó a decir Dolores, que recibía la reprimenda de Graset. “No puedes hacer esto”, decía tímidamente Graset. Dolores aprovechó entonces para defender a Ada Colau de las críticas a título personal que ha recibido en los últimos meses.

“A ver si dimite el director y la cúpula de viejos de TV3”

Las críticas luego han vuelto a dirigirse a TV3: “Yo no entiendo cómo un presentador de TV3 no le dice a los políticos que espabilen”. A continuación, le preguntó al propio Graset por su sueldo y por el de sus tertulianos, insinuando que no hacían lo que debían hacer. “Me parece vergonzoso lo que hacéis. Todo suavecito, como si hablarais de la compra del Mercadona. Me parece una vergüenza”.

Graset intentó defenderse, pero ella continuó y se dirigió directamente a la cúpula de la CCMA: “A ver si dimite el director y la cúpula de viejos de TV3 y que entren jóvenes y hacen una cosa mejor”, ha manifestado la artista, que afeó al periodista, que trataba de recordar que como trabajadores de la televisión pública están sometidos a un control, que no se saltara las normas.

“No vengo aquí a hacer al payaso, lo siento mucho. Os ha tocado. Dios existe y me cambiasteis la fecha de la entrevista por el día siguiente de las elecciones y vengo aquí a cagarme en todo”, exclamó, calificando a TV3 como “la televisión de la burguesía catalana que se esconde tras la socialdemocracia que es el cáncer de las clases trabajadoras que sufren la ineptitud de los políticos y de los periodistas de la televisión pública”.

Ciertamente incómodo, Graset intentó quitar hierro a la situación, pero Dolores se plantó: “No tengo mucho más que decir”, avisó, y dejó sus últimos minutos disponibles de entrevista para recitar uno de sus poemas. “Nos ha dado un repaso”, se limitó a decir el profesional televisivo.