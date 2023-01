Un espontáneo se cuela en 'La Resistencia' en plena entrevista: “No puedes estar aquí. Tenemos un problema”

Este martes, Vicky Luengo volvió a La Resistencia para promocionar su nueva película Suro. Durante su visita quiso brindar por el nuevo año y por su nominación al Goya como Mejor Actriz Principal por su papel en dicho film.

'La Resistencia' y Laura Escanes lamentan el acoso que sufre Aitana por los paparazzis

Más

Al conocer su nominación, David Broncano aprovechó para pedirle que hiciera “un pequeño gesto o decir algo en el discurso de agradecimiento” si acababa siendo la ganadora, en la gala que se emitirá el próximo 11 de febrero en Sevilla.

“Lo hemos pedido a deportistas pero nunca a una actriz”, recordaba el presentador que proponía que Luengo colara la expresión “¡y modaba!” a la que recurren habitualmente en el programa de Movistar Plus+. La intérprete confesó no conocer el origen de tal dicho y le mostraron el vídeo de la señora que lo grita en el espacio de María del Monte en Canal Sur.

Si @vickyluengo gana el Goya a mejor actriz, se compromete a colar un 𝐘 𝐌𝐎𝐃𝐀𝐁𝐀 en el discurso de agradecimiento.



Creo que acepta ideas para construir una frase en la que no quede muy vergonzoso. pic.twitter.com/nQDR4vg4D9 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 10 de enero de 2023

Tras las risas, Broncano aseguró que si lo pronunciara “en los Goya sería épico”, y ella aceptó: “No sé si me atrevo, a decirlo una vez sí. Pero a hacer el bucle no. Que lo cuelo una vez te lo prometo... como sé que no me lo van a dar, te lo prometo”, aseguró entre risas.

Para demostrar que es de palabra, explicó la siguiente anécdota: “Yo cumplo porque en un festival de cine hice una apuesta con Luis Alegre, Aitana Sáncehz Gijón y Dani Rovira que si salía a buscar el premio tenía que colar la palabra 'potorro' que es mucho más difícil. Salí, di las gracias, hice un discurso bastante intelectual y cuando terminé dije que quería compartir este premio con mis amigas 'potorro' que les hace ilusión. ¡Lo colé!”.

Y los colaboradores celebraron que se comprometiera. Empezaron a fantasear tanto con el momento que Ricardo propuso hacerlo con el resto de actrices: “Habría que ir invitando a todas las nominadas para conseguir la promesa de todas”, bromeó.

Un espontáneo se cuela en mitad de la entrevista

La entrevista continuó y en mitad de la charla con la actriz se colaron unos gritos desde las gradas superiores: “No puedes estar aquí, que no, que no puedes estar aquí”, se escuchaba mientras Broncano preguntaba al regidor lo que ocurría.

“¿Que se ha colado alguien?” entendía atónito el presentador. “Que se están peleando”, observaba Vicky mientras los de seguridad del teatro seguían echando al espontáneo. “No puedes estar aquí. Tenemos un problema. Tú estás pirao”, se escuchaba decir.

Juro que esto que ha pasado nos ha dejado a los del equipo igual que a @vickyluengo y a vosotros. Se ha colado el tío.



Chaval, si lees esto, dinos qué cojones querías y devuelve lo que hayas robado. pic.twitter.com/Mo6s3YpSTF — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 10 de enero de 2023

Finalmente la cámara enfocaba cómo le hacían marchar y Broncano se reía con las últimas palabras del joven: “'Me voy porque quiero' dice, y mientras tres personas le empujan”. Mientras Luengo no salía de su asombro: “¿Esto estaba preparado? Qué creepy todo..”