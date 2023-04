'Està passant' de TV3 responde y voltea las críticas por su sketch sobre la Virgen del Rocío: “Exigimos disculpas”

Todas las miradas estaban centradas este 11 de abril en Està passant, el programa de TV3 que se ha situado en el centro de la polémica en los últimos días por un sketch protagonizado por la Virgen del Rocío. Un gag que han criticado políticos, tertulianos de programas de televisión y hasta la Iglesia, y sobre el que Toni Soler acabó pronunciándose con contundencia en su primera emisión tras el ruido generado.

“Nosotros somos los primeros sorprendidos al ver el alcance de la polémica que ha habido con este gag. Fijaos si se ha viralizado, que en la misma semana en que el Madrid le ha 'cascado' cuatro goles al Barça en el Camp Nou, ¡en Madrid se ha hablado más de nosotros!”, comenzó expresando el presentador, con su habitual tono cómico. “El gag era malo, ¿pero el partido de Lewandowski qué?”, añadió.

A continuación, Està passant emitió un vídeo con algunos ejemplos de lo que han dicho en los últimos días personalidades políticas y colaboradores en programas como Al Rojo Vivo de laSexta, Espejo Público de Antena 3 o El cascabel de Trece.

“Os habréis fijado que en este resumen aparecían el presidente de la Junta de Andalucía del PP y la líder de la izquierda andaluza, ambos de acuerdo. Justo ahora que están en precampaña les da por ver TV3. ¿Es casualidad? Yo creo que no, porque Javier Lambán, presidente de Aragón y socialista que también está en precampaña, se ha quejado del mismo sketch... ¡y eso que todavía no hemos sacado a la Virgen del Pilar! ¡Y no por falta de ganas, que en octubre faltó un pelo!”, reaccionó Soler tras ver las imágenes.

“El momento de las disculpas” de 'Està passant'

“Para ir cerrando el tema, creo que ha llegado el momento de las disculpas ya que en este caso es obligado”, prosiguió el conductor, que tras una breve pausa se lanzó con un speech que arrancó la ovación del público presente en el plató de TV3.

“Exigimos disculpas del presidente de Andalucía por acusarnos de menospreciar a los andaluces porque es mentira, es irresponsable y es demagógico. ¡Hasta queremos a Gavi del Barça, que es el único andaluz que cae mal en toda España y aquí le adoramos!”, dijo en primera instancia.

“Exigimos disculpas a los políticos de aquí y de allí que han aprovechado todo esto para recoger miserablemente cuatro votos, dos en el caso de Ciudadanos”, añadió.

“Exigimos disculpas a la prensa española por sus mentiras reiteradas sobre el programa, que están intimidando a mi equipo. ¡E intimidar a mi equipo es cosa mía!”, bromeó Soler, que prosiguió: “Exigimos disculpas a los obispos catalanes por preocuparse más del humor de TV3 que de la pederastia”.

“Exigimos que Telecinco, a cambio de toda la mierda que me ha echado encima, me deje participar en La isla de las tentaciones porque ahora ya soy medio famoso gracias a ellos y ya podría ir”, agregó, también con humor.

“Exigimos disculpas a Carlos Herrera, que literalmente dijo que meteríamos a todos los andaluces en campos de concentración. Aquí tendría que hacer alguna broma, pero no sé cómo hacerla. Es demasiado gordo”, aportó.

“Y por último, exigimos las disculpas de Abogados Cristianos por denunciarnos y mandarnos a juicio. Que sepan que citaremos a la Virgen del Rocío como testimonio de defensa. ¡Hombre ya! (...) Cuando hayamos recibido estas disculpas, quizás las aceptaremos”, zanjó Toni Soler, recibiendo de nuevo el aplauso de sus espectadores.

El nuevo gag sobre el Dalái Lama

Tras zanjar este asunto, Està passant continuó su emisión sin cambiar su habitual tono ácido. Muestra de ello es el gag que realizó sobre el Dalái Lama, parodiado por la actriz y cómica Judit Martín tras la última polémica del líder espiritual del budismo tibetano.