Ester Expósito se declaró fan de los true crime de asesinos en serie y desveló el que le apasionó: “Es muy heavy”

Ester Espósito visitó por primera vez El Hormiguero para promocionar Venus, la película de terror que protagoniza y estrenará el próximo 2 de diciembre. La actriz explicó que interpreta a una gogó de la noche madrileña quien, tras robar una bolsa con pastillas de éxtasis, huye herida y se refugia en la casa de su hermana donde empiezan a ocurrir fenómenos extraños.

Antonio Banderas aconsejó las "razones correctas" por las que ser actor: "Sin ellas no llegarás a nada"

Saber más

“Hay mucha sangre y me paso la película embadurnada” explicó con una sonrisa, y es que desveló que el terror es su género favorito: “Me encanta el terror desde niña. Veía sangre y algo gore y teníamos que quedarnos en ese canal. Me lo paso súper bien, me genera adrenalina, es el género que más disfruto”.

Pablo Motos entonces le preguntó se temía más a los monstruos o a los psicópatas: “Me da más miedo un asesino y un psicópata porque es real. Soy muy fan de los documentales de asesinos en serie”, confesó. Y señaló uno de los que más le gustaron: “Me gustó mucho The Staircase, es muy heavy”, refiriéndose a la miniserie francesa de Netflix sobre el caso real de Michael Peterson.

A Ester Expósito le encanta el cine de terror #ExpósitoEH pic.twitter.com/dYIoutPurf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 23 de noviembre de 2022

“Por la calle voy muy tapada, porque soy muy tímida”

Como era de esperar, el presentador también le preguntó por el cambio que supuso en su vida protagonizar Élite: “Nos avisaron de que en Netflix hay cosas que lo petan y te cambian la vida. Nos prepararon un poco para lo que se olían que podía pasar pero te pueden contar lo que sea que hasta que no lo vives es muy diferente”.

Por lo que lamentó el giro, a la vez que lo normalizó: “Desde súper niña tenía claro que quería ser actriz, pero es verdad que te cambia la vida por completo. En general por la calle voy muy tapada, porque soy muy tímida y quiero pasar desapercibida. Intento salir y viajar con normalidad. No es igual que antes pero lo intento”.

Eso sí, subrayó que a bailar sí que no falla: “Salgo mucho de fiesta porque me deja desconectar, suelo ir a los mismos sitios de antes, donde me tratan bien y me cuidan”.