Esther Aranda pedirá explicaciones a Risto en el 'Chester', 15 años después de 'OT 2008': “¿Por qué conmigo, tío?”

Los seguidores de Operación Triunfo tienen una cita con el Chester este martes 4 de abril. Tras la polémica entrevista a Lucía Etxebarria, Risto Mejide se sentará esta semana cara a cara con Esther Aranda, una de las 'triunfitas' más criticadas por el presentador cuando era jurado del talent show en Telecinco.

La exconcursante de OT 2008, que fue la quinta expulsada de la edición tras semanas 'sufriendo' los juicios públicos de Risto, reaparecerá en Cuatro para pedir explicaciones por un trato que ha denunciado en varias ocasiones.

“Yo no veía el espectáculo, yo solo decía '¿este tío por qué es tan capullo conmigo?' ¿Por qué conmigo, tío? ¿Era tu trabajo o tu papel?”, le pregunta en uno de los avances con los que Mediaset promociona la entrevista.

En otro, el presentador de Viajando con Chester le dice que no tenía nada personal contra ella, y promete desvelar sus motivaciones: “Tenlo claro, jamás te he odiado”, comenta el publicista. “Cuando salí de OT me señalaban con el dedo y me decían 'esa es la que canta mal'”, lamenta la cantante malagueña.

'OT 2008', la edición más polémica

Este reencuentro entre concursante y jurado de Operación Triunfo se produce quince años después de la emisión de aquella edición que acabó ganando Virginia Maestro, la favorita de Risto. Sobre ello habló ya en 2020 Esther Aranda, que reavivó algunas polémicas en redes sociales criticando al propio Mejide y señalando a Telecinco por “buscar carnaza”.

OT 2008 volvió a la primera plana mediática hace unos meses, cuando Virginia habló en Socialité de cómo vivió la edición, del “trauma” tras su victoria y del trato de sus compañeros: “Había más de un gilipollas”, dijo la artista.