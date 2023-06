'Eufòria' eligió a la ganadora de su segunda edición en TV3 y confirmó su renovación por una tercera temporada

TV3 celebró este viernes 9 de junio la gran final de la segunda edición de Eufòria, talent musical presentado por Miki Núñez y Marta Torné que se ha convertido en todo un fenómeno en Cataluña. Jim se convirtió en la ganadora del concurso, que acabó confirmando su renovación por una tercera temporada en el canal autonómico.

La última gala de Eufòria reunió a todos los participantes para una actuación inicial que dio el pistoletazo de salida a la final en la que Carla, Alexia y Jim se lo jugaban todo.

Alexia fue la primera en salir al escenario de forma individual para interpretar One night only, de Jennifer Hudson. Jim cogió el testigo de su compañera para defender Sueños entre nieblas de Sangtraït y, finalmente, Carla cerró las primeras actuaciones 'a examen' con Don't rain on my parade, de Barbra Streisand.

Récord en las votaciones de 'Eufòria'

Tras una primera votación, que batió récord histórico de participación hasta ese momento, Alexia fue la primera expulsada y, por tanto, tercera finalista de la edición. En ese momento, Carla y Jim volvieron a interpretar un nuevo tema: la primera Celebrem, de Miki Núñez, mientras que la segunda optó por I'm outta love, de Anastacia.

En una segunda votación, que superó el récord anterior con más de 310.000 votos, el público decidió que fuese Jim la ganadora de la segunda edición de Eufòria. La joven recibió el premio de manos de Mariona Escoda, vencedora de la primera entrega del programa.

Eufòria confirma su tercera edición y arrasa en audiencias

Al final de la noche, los presentadores desvelaron el contenido del “sobre sorpresa” que llevaban cebando toda la noche. Se trataba de la confirmación oficial de que el programa había renovado por una tercera edición en TV3.

Y no es para menos, ya que el talent ha confirmado su éxito en la autonómica catalana. La final, tal y como hemos recogido en nuestro análisis de audiencias, barrió en Cataluña con un 25,6% de share y 401.000 espectadores.