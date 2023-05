Ya solo queda un día para que veamos la propuesta definitiva con la que Blanca Paloma luchará por el triunfo este sábado 13 de mayo en la gran final de Eurovisión 2023 en el M&S Bank Arena de Liverpool (Reino Unido). Será este jueves, cuando La 1 emitirá la segunda semifinal del certamen en la que se verá por primera vez la performance completa de la representante de España en el festival, y servirá para poner fin a numerosas habladurías y comentarios sobre si nuestra candidatura es realmente competitiva o no.

Análisis | Eurovisión 2023 se blinda durante sus primeros ensayos: del "cerrojazo" a la prensa a las filtraciones

Más

También se empezarán a conocer las primeras reacciones y opiniones de los seguidores del festival, dentro y fuera de nuestras fronteras, los cuales podrán hablar ya con conocimiento de causa. Será entonces cuando comience a dilucidarse si esa idea de que el flamenco no tiene posibilidades de funcionar en Eurovisión es uno de los muchos mitos que rodean al festival. Algunos de ellos, como del concepto de 'propuesta eurovisiva', los desmontamos desde verTele durante la celebración del Benidorm Fest 2023.

Hasta el momento solo se han compartido algunas fotos de sus primeros ensayos y los treinta segundos de la actuación con realización televisiva que la UER ha publicado a través de Youtube. Pero la gran revelación se producirá este jueves, con la segunda semifinal que emite La 1. Recordemos que España sí vota, pero no compite en esta primera fase, ya que se clasifica directamente para la final como miembro del llamado 'Big Five' (que forma junto a Italia, Reino Unido, Francia y Alemania). También tiene el pase directo Ucrania, ganadora de Eurovisión 2022 y 'coanfitriona' (al menos, simbólicamente) después de que la guerra impidiese la celebración del evento en su país.

De momento, las sensaciones son positivas y Blanca Paloma sigue entre las cinco favoritas a llevarse la victoria en Eurovisión, unos buenos pronósticos en los que se ha mantenido tras su buen hacer en el Benidorm Fest, así como en todas las 'preparties' por Europa [verTele estuvo en la de Madrid] en las que la ilicitana ha actuado a lo largo de las últimas semanas. Por cierto, puedes votar por tu canción favorita en esta encuesta que hemos preparado con las 37 candidaturas que participan.

El ¿mito? de que el flamenco no funciona en Eurovisión

Blanca Paloma se ha entregado a fondo para brindar a Europa un número musical que mantendrá las bases de la puesta en escena con la que consiguió a comienzos de febrero ganar el Benidorm Fest y sacar su pase a Eurovisión. Estarán sustentadas en esa invocación a las ancestras, marcada por la figura de su abuela sevillana (la famosa yaya Carmen), quien le inculcó el amor por el flamenco.

Un género que la artista ha defendido con uñas y dientes desde el primer momento: “Fuera de España se ama muchísimo el flamenco. El flamenco es de todos, universal, y nosotras lo hacemos desde un lugar muy propio nuestro. Nos lo hemos llevado a nuestro terreno. Cuando se hace algo con verdad y autenticidad llega donde tiene que llegar y pellizca. Espero que Europa tenga el pecho preparado para el pellizco”, declaró la joven en la rueda de prensa de la final del Benidorm Fest.

Y es que Blanca Paloma se ha mostrado siempre firme, luchando contra todos esos tópicos y fantasmas del pasado que apuntan a que este estilo musical teóricamente no funciona en Eurovisión. Los más agoreros se han lanzado a defender este mantra, pero... ¿Tienen motivos para pensarlo? ¿Es cierto que el flamenco no gusta en Europa? ¿Es una realidad o un mito más de los que planean sobre el festival? Lo analizamos.

.

Así nos ha ido con flamenco en Eurovisión

Para empezar, ciñámonos a los datos: ¿Qué tal nos ha ido cuando hemos apostado por una propuesta flamenca para Eurovisión? Repasamos los antecedentes más evidentes de canciones flamencas o de claras raíces flamencas que España ha llevado al festival a lo largo de su historia:

Conchita Bautista (Eurovisión 1961): 9ª posición

(Eurovisión 1961): Peret (Eurovisión 1974): 9ª posición

(Eurovisión 1974): Remedios Amaya (Eurovisión 1983): 19ª posición

(Eurovisión 1983): Azúcar Moreno (Eurovisión 1990): 5ª posición

(Eurovisión 1990): Antonio Carbonell (Eurovisión 1996): 20ª posición

(Eurovisión 1996): Son de sol (Eurovisión 2005): 21ª posición

Para empezar, podemos asegurar que España solo ha enviado 6 veces una propuesta de tintes flamencos a Eurovisión. Seis candidaturas de las 62 participaciones que acumula hasta la fecha Televisión Española, sin contar la de este 2023. Esto supone que tan solo un 9,68% de los temas que hemos llevado al certamen corresponden a este género musical. ¿No es una cifra demasiado corta como para sacar una conclusión con fundamento en base a los resultados?

Y aun si quisiésemos sacarla, podríamos asegurar que la mitad de las veces que España ha enviado flamenco a Eurovisión ha obtenido un buen puesto, colándose en el top 10 de la final hasta en 3 ocasiones. Unos resultados optimistas a los que habría que añadir otro antecedente a tener en cuenta: la victoria de María Isabel en Eurovisión Junior 2004 con su Antes muerta que sencilla. Sí, fue en Eurovisión Junior y otros factores entran en juego, pero es una muestra más de que una candidatura en la que se aprecian símbolos claros de nuestra cultura puede ser valorada por el público europeo.

Los expertos opinan

Esta apuesta por el flamenco también ha sido avalada por artistas y expertos musicales. Sin ir más lejos, uno de los cantaores flamencos más representativos de nuestra música actual, como lo es Miguel Poveda, celebró la presencia de este estilo en dos de las candidaturas de este año en el Benidorm Fest: “Que haya elementos de la música flamenca me da alegría porque nos libera de complejos. He sentido que hay complejos que creía superados y que no entiendo, pero se van poco a poco añadiendo e incorporando elementos y es bonito”, reivindicó el cantante en la rueda de prensa de la segunda semifinal a la que acudió como invitado.

Ahora, tres meses después, otra persona ligada al eurouniverso se ha mostrado muy confiado. Se trata de Tony Aguilar, experto musical, locutor de Los40 y voz de Eurovisión en TVE: “Creo que especialmente el voto del jurado lo va a arrasar. Espero que el resto del planeta esté también pendiente y tenga los oídos abiertos, que ya no son los mismos espectadores que cuando llevamos flamenco o música de raíz anteriormente. Estoy hablando por ejemplo de Remedios Amaya. Estamos en otros años, ha habido artistas que han llevado ese estilo al mainstream, y espero que también estén preparados para ello y que en esta caso la nana despierte y no duerma a nadie”, declaró en una reciente entrevista con verTele.

Para la realización de este reportaje, este medio ha querido contar también con la opinión de Víctor Escudero, experto en Eurovisión y comentarista en las retransmisiones de RTVE, quien asegura que esa idea de que el flamenco no triunfa en el certamen es una verdad a medias: “Es una afirmación medio cierta, porque realmente tampoco es que se haya llevado una candidatura de flamenco a Eurovisión nunca. Siempre han sido canciones con tintes flamencos, o con sonidos de inspiración flamenca, pero siempre mezclado con otros estilos”, señala en concordancia con los datos antes plasmados.

Escudero, que coincide también en que esas propuestas de inspiración flamenca nos han dado buenos y malos resultados, esgrime las diferencias entre el EaEa de Blanca Paloma y todas sus mencionadas predecesoras: “Diría que esta es una canción más experimental y, a la vez, un poco más pura en cuanto a la utilización del flamenco, por todos los sonidos que mezcla, no por la producción de la electrónica especialmente. Lo que más la hace destacar es la interpretación de ella, eso es lo que la hace ser más accesible”, defiende el experto que recuerda que la canción de Remedios Amaya “era muy oscura, bastante más oscura que la de Blanca Paloma”.

De la 'maldición' de Remedios Amaya al 'efecto Rosalía'

En los últimos días, un vídeo de Lola Flores reflexionando sobre todo esto ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales. La cantante proponía durante un debate celebrado en 1984 en el mítico programa de TVE La Clave que se apostase por una candidatura flamenca para Eurovisión auténtica y bien defendida a todos los niveles. La artista, máximo exponente del flamenco en España, lanzó unas reflexiones con las que muchos han puesto la mirada en Blanca Paloma.

“Yo porque no mando en este país, pero a mí me gustaría, nada más que por hacer la prueba, que mandaran a una que cantara una canción española a Eurovisión. Verás como no quedaba en la cola. Una intérprete y una canción de España, una canción de nosotros, como cantan las mexicanas los mexicanos y como cantan con los tangos los argentinos...”, empezó diciendo, rechazando la idea de que fuese ella misma a Eurovisión.

A continuación, desestimaba como ejemplo el caso de Remedios Amaya, ocurrido hacía apenas un año: “No, muy mal intento. Porque Remedios es una mujer que canta muy bonito y tenían que haberla rodeado, en lugar de una orquesta, tenían haberle puesto a diez guitarristas, diez palmeros. Y esa mujer sale a cantar la Barca... sin decirte que la barca fuera un número excepcional, pero mejor preparada. Salió como si hubiera salido de una cueva, descalcita, con una orquesta detrás sin ritmo y muy mal preparada. Que manden a una canción española, por una mujer con una voz bonita, que tenga temperamento. A ver cómo sale, a ver si se queda en la cola como en la mayoría de las veces”, defendió entonces la cantante en unas palabras que ahora cobran una mayor relevancia.

¿Y si..?



Ya lo dijo Lola Flores.



Es tu momento, Blanca Paloma. A conquistar Liverpool y Europa entera. #Eurovision pic.twitter.com/FvF2auNl1c — Espace (@eurovisionspace) 16 de abril de 2023

Y es que Remedios Amaya ha tenido que cargar hasta nuestros días con ese 'sambenito' en contra del flamenco que provocó que durante muchos años España no se atreviese a llevar una canción de este estilo al festival. Uno de los objetivos de Blanca Paloma este año es enterrar por fin ese recuerdo: “Fue una adelantada a su tiempo y Europa no estaba preparada en ese momento, pero me subo a su barca con orgullo y a defenderlo por todo lo alto”, reivindicó nuestra representante durante una entrevista con Pablo Motos.

Los tiempos han cambiado desde entonces y no hay que pasar por alto otro factor importante: la irrupción planetaria que ha tenido Rosalía, rompiendo barreras más allá de nuestras fronteras en lo que a la divulgación del flamenco se refiere. Evidentemente, con un sonido más actual, basado en la fusión de géneros y en la creación de su propio y exitoso imaginario artístico. El 'efecto Rosalía' es una realidad y puede ayudar a que en Europa, como en el resto del mundo, se entienda y se reconozca aún más propuestas como las de Blanca Paloma. Prueba de ello es que artistas de la talla de Loreen, una de sus rivales en Liverpool, haya utilizado durante una entrevista con verTele el caso de Rosalía para poner en valor la candidatura de España en el festival.

La propia Blanca Paloma agradecía a Rosalía desde El Hormiguero haberle abierto el camino dentro del mundo de la música: “El trabajo que hace Rosalía, como tantos otros artistas que han llevado el flamenco a la escena internacional, hace que el mundo entero tenga el oído hecho y pueda tener una buena acogida este tema”, argumentó la ilicitana.

Tres meses después, y tras la celebración de los primeros ensayos, Víctor Escudero cree que se puede decir ya que EaEa “se ha recibido con los brazos abiertos” en Europa. “Es una canción que cuando simplemente se escucha deja al espectador europeo, como al español, sorprendidos. No saben muy bien como valorarla, es una canción rara, pero todos se entregan a ella en el momento en el que, o bien conocen a Blanca Paloma, o la ven interpretarla en directo. Es una interpretación muy cuidada”, defiende el experto, que cree que hay motivos de sobra para confirmar que Blanca Paloma y el flamenco de EaEa están entre las favoritas. El sábado saldremos de dudas.